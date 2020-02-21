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Сильные метели, гололёд и оттепель придут на выходных в Бердск

18:15 21.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Синоптики прогнозируют порывистый ветер и температуру около 0 градусов.

Сильные метели, гололёд и оттепель придут на выходных в Бердск
Метели продержатся всю неделю

На выходных в Бердск придут сильные метели, гололёд и потепление, об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС по Новосибирской области.

По данным ведомства, в ночь на пятницу, 21 февраля, температура составит -2…-7 градусов, днем 0…-5 градусов, снег, метели.

В ночь на субботу, 22 февраля, похолодает до -6…-11 градусов, днем 0..-5 градусов, снегопад.

В ночь на воскресенье, 23 февраля, температура составит -7…-12 градусов, днем -2…-7 градусов, снегопад, гололёд.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на пятницу, 21 февраля, температура составит -7 градусов, днем — 4 градуса, снег, метели.

В ночь на субботу, 22 февраля, похолодает до -5 градусов, днем -4 градусов, снегопад.

В ночь на воскресенье, 23 февраля, температура составит -9 градусов, днем -4 градусов, снегопад, гололёд.

По данным сервиса «Gismeteo», в ночь на пятницу, 21 февраля, температура составит -6 градусов, днем -4 градуса, снег, метели.

В ночь на субботу, 22 февраля, похолодает до -6 градусов, днем -4 градуса, снегопад.

В ночь на воскресенье, 23 февраля, температура составит -5 градусов, днем -3 градуса, снегопад, гололёд.

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