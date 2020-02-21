Материнский капитал: Умер первый ребенок — какие выплаты можно получить в России, Новосибирской области и Бердске

У жительницы Искитима первый ребенок прожил 21 день. Затем родился второй ребенок, на него пенсионный фонд ей выдал материнский капитал. А на родившегося третьего ребенка соцзащита областной сертификат не дает. Его не могут учесть ни вторым ни третьим, так как первого ребенка «нет в наличии».

На материнский капитал смогу рассчитывать семьи и с первым ребенком

Не может получить областной семейный капитал на третьего ребенка мама, родившая троих детей в Искитиме. Анна рассказала свою историю сайту «Весь Искитим» в надежде на помощь. Аня родила за свою жизнь троих детей. Первый мальчик родился в 2000, но прожил всего 21 день. У малыша не раскрылся четвертый клапан сердца. Вторая дочь у женщины родилась в 2007 году, третий сын в 2017 году. Анна получила материнский капитал за вторую дочь, но на третьего не может добиться выплат.

История Анны

В первый раз Анна вышла замуж в 1998 году, забеременела и родила ребенка.

— С первым ребенком меня сразу перевели в детское отделение в реанимацию. В сердце есть четыре клапана. У него открылось только три. Он прожил 21 день и умер, — рассказала Анна сайту «Весь Искитим» 20 февраля.

Вскоре она рассталась с первым супругом. Через время вышла замуж во второй раз. У нее родилось еще двое детей. Анна пришла в соцзащиту в надежде получить финансовую поддержку.

— Я получала пособие за младшего сына, как за второго – 7 тысяч рублей. Третьим ребенком в отделе соцзащиты его не сочли, так как есть свидетельство о смерти первого ребенка. По факту его нет. Если бы сочли его третьим, я должна была получать около 19 тысяч. И теперь отказывают в областном семейном капитале, считая его вторым, но и не дают капитал, как за второго. Хотя капитал при рождении дочери, как второго ребенка я получила, — рассказала Анна.

Маткапитал за второго ребенка (дочь) у женщины получен, в Пенсионном фоне его сочли вторым ребенком. Но в отделе пособий этот второй ребенок считается первым, так как есть свидетельство о смерти самого первого.

— Сказали, ваш сын не третий ребенок, так нет первого из трех в наличии. Говорят, мы вам ничем помочь не можем. Я попросила признать тогда его вторым, мне ответили нет – это не второй ребенок. Мой двухлетний сын сейчас не считается ни вторым ни третьим, он у меня получается никакой. Я не могу получить поддержку от государства, — возмущена Анна.

Ответы ведомств

Сайт «Весь Искитим» решил выяснить почему сложилась такая разнобокая ситуация. На сайте правительства Новосибирской области сказано*, что право на областной семейный капитал имеют женщины при рождении третьего и последующих детей, но при этом отмечено, что женщина должна иметь статус многодетной матери. Материнский капитал выдается Пенсионным фондом России, тогда как областной семейный капитал находится в ведомстве социальной защиты.

Заместитель начальника управления пенсионного фонда Искитима Светлана Сапожникова уточнила, что областной капитал устанавливает регион.

— Пенсионный фонд выдал ей материнский капитал. Выплатами за третьего ребенка занимается соцзащита, — уточнила Светлана Михайлова 20 февраля.

Что касается изменений в законах по посланию президента с начала года, Светлана Сапожникова рассказала, что документы находятся на доработке.

— Как только в наше распоряжение поступит вся законодательная база, мы приступим к разъяснениям. К формированию и выдаче капитала, — сказала Светлана Михайлова.

При этом она уточнила, что выплата за третьего ребенка также будет вне их ведомства. Пенсионный фонд будет выплачивать только маткапитал за первого (предполагается) и за второго ребенка.

Начальник Центра социальной поддержки населения Искитима Марина Саева, сказала что для получения областного семейного капитала одним из главных документов является удостоверение многодетной семьи.

— У нее же нет удостоверения многодетной, а это обязательное условие, — отметила Марина Александровна.

При этом Марина Саева подчеркнула, что как только вступят в силу изменения, которые были озвучены в послании президента, возможно, Анна сможет претендовать на выплату от 3 до 7 лет в 5,5 тыс. рублей.

— Важно еще какие условия будут прописаны в законе. Как только будет принят, станет все известно, — сказала Марина Александровна.

«Курьер.Среда.Бердск» решил узнать, как в этой ситуации отреагировали бы службы Бердска.

Начальник управления пенсионного фонда Бердска Елена Чуль также сказала, что выплаты, которые связаны с рождением третьего ребенка, выплачивает отдел пособий и компенсаций.

— Мы выдаем маткапитал только на рождение второго ребенка. У нас по закону, если есть первый ребенок, получено свидетельство о рождении, через какое-то время ребенок погибает. И когда второй ребенок рождается, для нас, для федерального закона по материнскому капиталу, это читается, что это второй ребенок, вторые роды. Что касается третьего ребенка – это уже не наше ведомство, — уточила Елена Николаевна.

Начальник отдела пособий и социальных выплат Бердска Светлана Казакова попросила письменное обращение, чтобы разобраться в ситуации. При этом отметила, что сертификат на областной семейный капитал выдается только в том случае, если на иждивении находится трое и более детей. Семья должна являться многодетной.

*Для справки:

Право на областной семейный капитал имеют женщины при рождении третьего и последующих детей, имеющие статус многодетной. Сертификат на областной семейный капитал выдается с момента рождения ребенка. Право на распоряжение средствами капитала предоставляется однократно.

По данным правительства Новосибирской области уже больше 30 тысяч многодетных семей получили сертификат на областной семейный капитал. Распорядились средствами региональной меры социальной поддержки уже порядка 19 тысяч семей. Сумма средств, направленных на распоряжение областным семейным капиталом, за весь период действия меры соцподдержки составляет более 1 млрд 600 млн рублей. По статистике, большинство многодетных семей направляют средства областного семейного капитала на улучшение жилищных условий. Также популярностью пользуются приобретение автотранспорта и обучение детей.