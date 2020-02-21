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Чего стоит опасаться в магические даты 20.02.2020 и 22.02.2020?

18:07 21.02.2020 Фото: pxhere.com
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Астрологи считают, что энергетика 20 и 22 февраля 2020 года очень негативная.

Чего стоит опасаться в магические даты 20.02.2020 и 22.02.2020?
Специалисты советуют 20 февраля 2020 года тщательно избегать всех конфликтных ситуаций

С точки зрения астрологии и нумерологии текущий месяц считается весьма любопытным, поскольку в нём предусмотрено сразу несколько «магических» дат. Все они связаны с наличием двоек и нолей, а также «зеркальным» отражением чисел — к примеру, дата 02.02.2020 года, которая была в начале месяца. Сегодня также непростой день — 20.02.2020 года, и многие рассчитывают, что энергетика этих чисел поможет осуществить заветные желания.

Отчасти это верно, и, если правильно сформировать намерения, загадав их в определённые часы, они должны исполнится. Но, с другой стороны, всё не так просто, и дата с таким большим количеством двоек может быть опасна. По мнению астрологов, энергетика этого дня весьма нестабильна — как и у другой даты, которую многие с нетерпением ждут: 22 февраля 2020 года.

Чем опасна дата 20 февраля 2020 года (20.02.2020)

Сегодня, 20 февраля, Луна будет находиться под влиянием двух планет — Сатурна и Плутона. Свою лепту внесёт и Марс, потому возможны многочисленные конфликты, внутренние противоречия и чувство «обречённости». Специалисты советуют 20 февраля 2020 года тщательно избегать всех конфликтных ситуаций, поскольку ссоры могут сказаться позже на вашем будущем. Спор исчерпан не будет в любом случае, и именно вы можете остаться виноватым.

Принимать серьёзные решения также не стоит: 20.02.2020 года не лучший день, чтобы увольняться с работы, разрывать отношения или устраивать масштабный «разбор полётов» в дружеском кругу.

Возможны депрессии, внутренние конфликты и меланхолические настроения: плакать многие будут по самым, казалось бы, несуразным поводам, но они покажутся в определённые моменты более чем серьёзными. Лучше попытаться не расстраиваться по пустякам, и следовать мудрому совету известной героини романа «Унесённые ветром» — подумать об этом завтра.

К слову: астрологи не рекомендуют также назначать на 20 и 22 февраля 2020 года свадьбы. По их мнению, никакой положительной энергетики в любовном плане эти даты не несут, и могут даже навредить.

Что будет 20 и 22 февраля 2020 года: предсказания

Изначально даты с большим количеством двоек «настораживали» многих, поскольку с ними связывают старое пророчество болгарской провидицы Ванги. Она, в свою очередь, обращала внимание людей на 20 и 22 февраля 2020 года, говоря о возможной катастрофе. Правда, версии немного разнятся: одни современники Ванги уверены, что 22 февраля на Землю упадёт метеорит — или пролетит так близко, что всему человечеству не поздоровится.

Другие же уверены, что речь шла и повальной эпидемии неизвестной «чумы» — конечно же, «чумой» уже называют китайский коронавирус. Если верить предсказаниям, то заболевание распространится по всеми миру, и многие люди погибнут.

Астрологи также поддерживают подобные домыслы, говоря о том, что энергетика 20 и 22 февраля 2020 года очень негативная. Тем не менее, никаких фактических доказательств у «пророчеств» нет, потому скептики весьма справедливо считают их выдумкой.

Часть астрологов уверены в том, что «дни двоек» совершенно наоборот — хороши, в том числе — для творческого и карьерного роста. 20 и 22 февраля 2020 года многие люди получат неожиданную, но приятную финансовую поддержку, а также получат добрый совет, который поможет открыть для себя дополнительный источник дохода. Кроме того, когда на часах будут появляться «двойки» (к примеру, 22:22; 20:02), можно загадывать желание — и оно обязательно исполнится.

Источник: TheRussianTimes

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