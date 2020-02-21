Астрологический гороскоп на 21 февраля 2020 год: Отличный день чтобы разобраться с окружающими вас людьми

Звезды для Тельцов на 21 февраля говорят, что напряженная обстановка на работе не должна стать причиной для грусти дома

Звезды в гороскопе на сегодня говорят, что на небе убывающая Луна в Водолее. Отличный день, но вам будет нелегко разобраться в поведении окружающих людей. Лучше просто не обращайте внимания на их бескорыстные поступки.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – ОВЕН

Луна для Овнов на 21 февраля для говорит, что во второй половине дня ожидается интересная деловая поездка. Новые партнеры будут рады сотрудничеству. Не беритесь за работу, которая не «горит». Сегодня актуальнее подогнать давно начатые дела.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – ТЕЛЕЦ

Звезды для Тельцов на 21 февраля говорят, что напряженная обстановка на работе не должна стать причиной для грусти дома. Оставайтесь оптимистами, и везение будет ждать во всех сферах жизни. Не отрицайте явные и очевидные вещи. Пора начать смело смотреть в глаза проблемам.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – БЛИЗНЕЦЫ

Астропрогноз для Близнецов на 21 февраля говорит, что этот день подарит улучшения в финансовой сфере. Проверьте лотерейный билетик — что-то да выиграете. За окном все еще зима, не забывайте об этом и одевайтесь по погоде. Уже можно планировать, как проведете выходные. А в этом вопросе важно не что, а с кем!

Гороскоп на 21 февраля 2020 – РАК

Гороскоп для Раков на 21 февраля говорит, что за вашей работой следят пристальнее, чем раньше. Сосредоточьтесь на своих обязанностях — начальство в этот день станет требовательным и придирчивым. Не стоит пытаться прыгать выше головы, но стоит попробовать стать лучшей версией себя.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – ЛЕВ

Лунный прогноз на 21 февраля для Львов говорит, что придется общаться с разными людьми. Возможно, в вашем окружении появятся чересчур нежные и впечатлительные ребята — с ними лучше не шутить и «в разведку» их не берите. Перестаньте себя хвалить, позвольте это сделать кому-то другому.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – ДЕВА

Звезды для Дев на 21 февраля говорят, что сегодняшний день будет сложным в профессиональном плане. Как видите, у вашего босса бывают нервные срывы, так что наберитесь терпения. Не пытайтесь бежать за поездом, который от вас уезжает. Прислушайтесь к советам близкого человека.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – ВЕСЫ

Астрологический прогноз для Весов на 21 февраля говорит, что вы должны быть более уверены в своих желаниях, если хотите заставить начальника поверить в это. Ситуация в профессиональной сфере улучшится. Вполне возможно, сумеете заключить пару выгодных сделок.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – СКОРПИОН

Луна для Скорпионов на 21 февраля предупреждает, что сегодня не лучший день для расточительства. От серьезных трат звезды советуют воздержаться. Шопинг окажется бестолковым, а вы можете накупить массу дорогих и ненужных вещей, которые будут тупо засорять пространство.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – СТРЕЛЕЦ

Звезды для Стрельцов на 21 февраля говорит, что в этот день следует воспользоваться своими связями. Ваши покровители с радостью окажут материальную помощь, которую, возможно, даже не придется возвращать. Бартерные услуги — всегда выгодные для тех, кто только начинает свой путь.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – КОЗЕРОГ

Гороскоп для Козерогов на 21 февраля говорит, что сегодня вы будете как никогда активны. Успеете сделать все запланированное и даже больше. С важными делами желательно разобраться в первой половине дня, ведь потом вам будет не до служебных проблем. Перестаньте искать оправдания — идите в спортзал.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – ВОДОЛЕЙ

Астрологический прогноз для Водолеев на 21 февраля говорит, что сегодняшний день очень хороший в творческом плане. Вечер желательно провести в кругу друзей и родственников. Звезды советуют не мудрить и отправиться за город. Уже можно начинать планировать активный отдых.

Гороскоп на 21 февраля 2020 – РЫБЫ