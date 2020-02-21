22.02.2020 — коридор жизненных изменений: Как загадать желание, чтобы оно сбылось

22 февраля будут часы с числом 2 — 02.22, 20.22 и 22.22. Сила двоек в эти минуты будет особенно мощной, и любой энергетический посыл во Вселенную будет услышан. Для загадывания желаний можно не проводить никаких особых ритуалов. Желательно остаться в одиночестве и правильно сформулировать свою мечту.

Сила четырех двоек и сила пяти двоек на третьей неделе февраля многих приведет к неожиданным открытиям и кардинальным жизненным изменениям

2020 год астрологи называют «ангельским», так как в нем заложена сильнейшая энергетическая сила мистических дней. Самый богатый на особые дни февраль, ведь он дарит людям сразу несколько особых дат, силу в которых будет приумножать одно и то же число. Зеркальные 2020 года — 2, 20 и 22 февраля. Число, которое будет иметь влияние на жизни людей, соответственно, двойка. В «зеркальные даты» важно мечтать и загадывать желания. Считается, что они обязательно сбудутся.

Двойка символизирует гармонию, спокойствие и уверенность в своих силах. Она приумножает решительность и амбициозность каждого человека. Под ее влияние можно решиться на необдуманные поступки и пойти на риск, и обернется своенравие только положительными переменами.

Сила числа 2 в нумерологии — что означают даты 20.02.2020 и 22.02.2020



Сила четырех двоек и сила пяти двоек на третьей неделе февраля многих приведет к неожиданным открытиям и кардинальным жизненным изменениям. Кто-то сможет сменить давно опостылевшую работу, кто-то наладить отношения с близкими, а другие и вовсе решат полностью сменить окружение и попробовать новый вектор направления энергетических сил.

Астрологи советуют обращать в эти дни внимание на любые мелочи, которые вас окружают. Знаки судьбы подскажут, какой путь выбрать для достижения поставленных целей.

Важно использовать силу двойки и для финансового успеха. Тратить средства в особые даты февраля нужно только на очень полезные и необходимые вещи. Пустые хлопоты и выполнение прихотей могут обернуться неприятностями.

В личной жизни сила двоек подарит вдохновение на новые свершения. Сейчас важно решиться на знакомства, общение, признания в любви и даже на создание семьи. Дни считаются подходящими для начала отношений и для заключения брака.

Как и когда правильно загадывать желания 20 и 22 февраля 2020 года

Астрологи советуют не упустить шанс и использовать мистические даты себе во благо. Важно в этот день поставить перед собой новые цели и продумать пути их достижения — внутреннее вдохновение поможет решиться на борьбу с возможными сложностями.

Важно загадать самые заветные желания, которые обязательно сбудутся. Самым подходящим временем 20 и 22 февраля будут часы с числом 2 — 02.22, 20.22 и 22.22. Сила двоек в эти минуты будет особенно мощной, и любой энергетический посыл во Вселенную будет услышан.

Для загадывания желаний можно не проводить никаких особых ритуалов. Желательно остаться в одиночестве и правильно сформулировать свою мечту. Она не должна содержать частицу «не»: если хотите «не болеть», лучше загадать «быть здоровым» и подобное.

Проговаривать желание можно про себя или вслух несколько раз. Важно искренне поверить в свой успех и желательно даже представить, как желаемое исполнится и какие эмоции вы будете в этот момент испытывать.

Для усиления эффекта можно нарисовать карту желаний или создать специальную папку с фотографиями, а которых будет изображена ваша мечта. В ней с картинками из Сети или из журналов нужно хранить и несколько своих фото, чтобы загаданное сбылось самым скорым образом.

Источник: TheRussianTimes