Чертова дюжина: Топ — 13 фильмов ужасов

Эти фильмы заставят ваше сердце учащенно биться в груди и вздрагивать от малейшего шороха. Уверенны, в этом списке из 13 лучших фильмов в жанре ужасов каждый найдет для себя новое кино для домашнего киносеанса.

У жанра «ужасы» есть свои поклонники

Чертова дюжина фильмов, от которых стынет кровь.

1. Корабль-призрак, 2002

2. Шелуха, 2010



3. Прочь, 20174. Оно, 20145. Ведьма, 20156. Шкатулка проклятия, 20127. Заклятие, 20138. Обряд, 20119. Убийство священного оленя, 201710. Демон внутри (дословно — Вскрытие Джейн Доу), 201611. Последняя смена, 201412. Крип, 200413. Полароид (Пункт назначения: Смайл), 2019

Фильмы ужасов – отдельный и постоянно обсуждаемый жанр кинематографа. Правда, одним он нравится, а другим – наоборот. Если вы относитесь к числу людей, которые не прочь пощекотать нервишки перед сном или в компании друзей, то наверняка уже посмотрели все новые культовые и разрекламированные страшные истории. А вот ужастики из данной подборки вы могли и пропустить.

Эти фильмы заставят ваше сердце учащенно биться в груди и вздрагивать от малейшего шороха. При этом никакой банальщины и рек крови, очень интересные и классные страшилки 21-го века, которые точно придутся по душе любителям острых ощущений. Плюс трейлеры, которые наверняка заинтригуют самого взыскательного зрителя.

Корабль-призрак, 2002

Хороший фильм ужасов с нестандартным местом действия и интригующим сюжетом. Режиссировал картину Стив Бек, отдельной похвалы заслуживает актриса Джулианна Маргулис, сыгравшая главную героиню, а производство картины принадлежит США и Австралии.

Лента повествует о команде спасателей, которые решились обследовать странный, дрейфующий лайнер в Беринговом море. Ими двигало банальное любопытство и жажда легкой наживы, но длинная штормовая ночь уготовила немало сюрпризов для каждого, кто отважился ступить на борт брошенного корабля. Смогут ли члены экипажа спасательного буксира понять произошедшее в далеком 1962 году? Кто из них доживет до утра, а кто канет в пучину? Захватывающая лента, по мнению зрителей, достойная внимания любителя ужастиков и страшных кадров.

Шелуха, 2010

Мистическая лента, презентованная в рамках After Dark Horrorfest, независимого фестиваля фильмов ужасов еще в 2010 году. Сюжет рассказывает о поездке четверых парней и их подруги на отдых. К месту проведения уик-энда друзья так и не добрались, попав в аварию на кукурузном поле. А вместо помощи, молодые люди нашли лишь странное пугало в зарослях и заброшенный фермерский дом.

После этого события принимают совсем другой оборот, день угасает, а друзья превращаются в мишени для разъяренного призрака. Постепенно главные герои узнают страшную правду о предательстве, ненависти и братоубийстве и пытаются дожить до конца ужастика.

Прочь, 2017

Продолжает наш рейтинг качественных ужастиков оскароносный фильм «Прочь» от режиссера и сценариста Джордана Пила, вышедший на большие экраны в 2017 году. Главные роли сыграли Дэниел Калуя и Эллисон и Уильямс.

Роуз и Крис приезжают на выходные в загородный дом девушки, знакомиться с ее родителями. Парню немного не по себе, ведь он – афроамериканец, а семья его второй половинки – белые аристократы. Но знакомство прошло гладко, если не считать странного поведения двух чернокожих слуг семьи Армитаж. После этого главный герой попадает под действие гипноза, но списывает все на ужасный ночной кошмар. А вот следующий день уготовил ему массу неприятных сюрпризов. Сам Крис становится главным лотом на аукционе, узнает страшную правду о своей возлюбленной и пытается выжить любой ценой.

Оно, 2014

Американская лента о противостоянии молодой девушки Джей непонятному существу. Сам фильм стартовал на Каннском кинофестивале и номинировался на премию «Награда от прессы». Кстати, данный хоррор сумел напугать редакцию журнала Rolling Stone и лондонское издание Time out.

Отношения Джей и Хью развивались настолько стремительно, что очередное свидание закончилось страстными объятиями и поцелуями в машине. Но после этого девушка очнулась в заброшенном здании, где Хью поведал ей о проклятии, которое передается «половым путем». Теперь молодую блондинку преследует потусторонняя сущность и ей придется найти выход, до того, как преследование завершится ее смертью.

Ведьма, 2015

Самый страшный атмосферный фильм в жанре ужасы, который перенесет нас на 400 лет назад. Сказка в духе жутких историй для взрослых от братьев Гримм. Картина является дебютной работой режиссера Роберта Эггерса, главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Ральф Айнесон и Кейт Дики из «Игры Престолов».

Пуританская семья строит ферму на краю дикого леса в Новой Англии. Супружеская пара воспитывает четверых детей – дочь Томасину, сына Калеба и двух близнецов, а также ожидает пополнения. Накануне рождения пятого сына Самуила весь урожай кукурузы погибает от непонятного грибкового заболевания, после чего начинают происходить странные вещи.

Младенец пропадает во время прогулки со старшей сестрой, домашний козел начинает разговаривать с близнецами, а Калеб теряется в лесу и возвращается домой в непонятном состоянии, после чего умирает. Родители считают виновной во всем свою старшую дочь, обвиняют девушку в ведьмовстве и запирают на ночь в стойле с животными. И вот следующая ночь стала настоящим ужасом для всех.

Шкатулка проклятия, 2012

Страшное кино с рейтингом R от Американской киноакадемии, позже отредактированным до рейтинга PG-13. В главных ролях — Джеффри Дин Морган, Кира Седжвик, Наташа Калис и Матисьяху.

Разведенная пара делит между собой двоих дочерей, старшую Ханну и младшую Эм. Отец забирает девочек на выходные и балует пиццой, задушевными разговорами и внеплановыми покупками на ярмарке. Эм присмотрела себе винтажную шкатулку с надписями на иврите и отец не в силах отказать своей любимице. После этого девочка становится одержимой этой шкатулкой, мать запрещает отцу видеться с дочерями, и даже церковь отказывается помочь. Последней надеждой на спасение Эм из лап злого диббука становится молодой цадик, но смогут ли герои уничтожить зло или проклятая шкатулка продолжит приманивать к себе доверчивых детей?

Заклятие, 2013

Фильм Джеймса Вана, создателя «Пилы» и ленты «Астрал» с отличным актерским составом. Сюжет основан на реальном расследовании Эда и Лоррейн Уорренов, которые пытались разгадать загадку дома Батшибы Шерман, родственницы одной из салемских ведьм, которая принуждала других женщин творить ужасающие вещи. Детективы пытаются понять, кто из призраков их друг, а кто – нет, но времени у них в обрез, заклятие уже настигает мать и девочек, живущих в проклятом доме.

Кстати, у этого фильма есть спин-офф с очень высоким рейтингом, фильм ужаса «Аннабель», а также классный сиквел «Заклятие-2», собравший хорошие отзывы кинокритиков и зрителей.

Обряд, 2011

Мистическая драма режиссера Микаэля Хофстрема, в которой задействованы лучшие актеры-новички и признанный маэстро Голливуда – Колин O’Донохью, Алиса Брага и Энтони Хопкинс. Лучшее мрачное кино, основанное на реальных событиях, затрагивающее философские и религиозные темы. Молодой священник и скептик становится учеником и помощником опытного экзорциста. Но как бороться со злом, если ты в него не веришь? И у кого искать ответы на свои вопросы, если твой наставник проиграл противостояние? Крутые повороты сюжета, мастерское перевоплощение актеров в своих персонажей, отличная картинка способствовали довольно высокому рейтингу картины среди критиков и зрителей.

Убийство священного оленя, 2017

Продолжит наш список призер Каннского кинофестиваля 2017 года за лучший сценарий. Фильм, который стоит посмотреть ценителям «глубоких» сюжетов, где главный герой стоит перед непростым выбором, а сам зритель должен решить для себя сложную нравственную задачу.

Главных персонажей сыграли такие популярные звезды, как Колин Фаррелл и Николь Кидман, а также Барри Кеоган, которого можно увидеть в ленте «Дюнкерк». Сюжет фильма построен на отсылке к древнегреческому мифу про расплату за убийство царем Агамемноном священной лани, любимице богини Артемиды. Перед зрителем постепенно проявляется страшная правда. За грех отца пострадала дочь, греческая царевна Ифигения, но кого герой Фаррелла принесет в жертву в качестве отмщения за свое деяние?

Демон внутри (дословно — Вскрытие Джейн Доу), 2016

Страшилка режиссера Андре Овредала с Эмилем Хиршем и Брайаном Коксом. Однажды поздним вечером в морг привозят тело молодой неопознанной девушки и патологоанатомов, отца и сына, просят выяснить, что стало причиной смерти. В ходе вскрытия на теле девушки обнаруживаются следы странных пыток, но самые жуткие и ужасные события еще впереди. Отец убежден, что это страшнее самой смерти, и никто не должен узнать о том, что стало известно в ходе вскрытия Джейн Доу.

Последняя смена, 2014

В свой первый день на службе, молодая патрульная Джессика должна отдежурить в пустом полицейском участке. Никто не предупредил новенькую, что ранее здесь совершил самоубийство маньяк Джон Пэймон со своими подельниками, и что жертвы душегуба теперь требуют отмщения и справедливости. И вообще, что впереди у нее — самое страшное и необъяснимое.

Критики отметили убедительную актерскую игру главной героини, Джулианы Харкави, а также тщательную работу над картиной, снятой в самых лучших традициях хорроров и страшилок.

Крип, 2004

Самая ранняя работа режиссера Кристофера Смита, который прославился тем, что снимал психологические драмы и мрачные хорроры. Испуганную главную героиню, которая вынуждена бороться за свою жизнь в пустом метрополитене, отлично сыграла актриса Франка Потенте. Ведь тот, кто сперва спасает девушку от насильника, вскоре сам становится охотником.

Полароид (Пункт назначения: Смайл), 2019

Довольно интересный фильм про подростков, которые оказываются сняты на старый фотоаппарат-полароид и теперь всем им угрожает опасность. Никто в мире не может спасти того, кто уже попал в списки смерти. Или все-таки может? Американские молодые люди вынуждены выяснять это в одиночку, ведь никто им не верит – очень популярный для фильмов ужасов ход. Напряженная картина завоевала хорошие рейтинги и положительные отзывы зрителей.

Уверенны, в этом списке из 13 лучших фильмов в жанре ужасов каждый найдет для себя новое кино для домашнего киносеанса. Хорошего просмотра!

Источник: znaj.ua