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2236 человек погибли от смертельного коронавируса в Китае

10:30 21.02.2020 Фото: pixabay.com
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18 264 человек излечились и выписаны из больниц.

2236 человек погибли от смертельного коронавируса в Китае
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи,

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались», — говорится в сообщении госкомитета.
За последние сутки по всей стране выявлены 889 новых случаев заражения, из больниц выписали 2109 человек, скончались 118 (из них 115 — в провинции Хубэй).

В настоящее время зарегистрированы еще 5206 случаев с подозрением на новый тип коронавируса, 120,3 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.
Отдельно в Гонконге выявлены 68 случаев заражения (из них два человека скончались, пять выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 24 человека (из них один скончался и двое вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.

Источник: РИА Новости

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