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Повысить транспортный налог на старые автомобили предложил Минпромторг

10:45 21.02.2020 Фото: rupark.com
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Россияне негативно воспримут инициативу Минпромторга по увеличению налога на транспорт экологического класса «Евро-3» и ниже.

Повысить транспортный налог на старые автомобили предложил Минпромторг
Налоги на старые машины могут повысить

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов.
По его словам, в ближайшее время Минпромторг направит документы с соответствующим предложением в Министерство транспорта. Предложенные изменения планируется ввести с 2021 года.
На данный момент транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.

Критика со стороны ФАР
Россияне негативно воспримут инициативу Минпромторга по увеличению налога на транспорт экологического класса «Евро-3» и ниже, считает вице-президент Федерации автовладельцев (ФАР) Дмитрий Клевцов.

По его словам, в стране огромное количество транспортных средств без пометки «Евро», а средний возраст машин составляет 13,5 лет.
С точки зрения Клевцова, предложение Минпромторга де-факто станет «введением экологического налога».

Статистика ГИБДД
Согласно статистике ГИБДД, на конец 2018 года в России было зарегистрировано 4,8 миллиона легковых машин класса «Евро-3», 2,6 миллиона — класса «Евро-2», 651,5 тысячи – «Евро-1» и 2,1 миллиона относящиеся к классу «Евро-0». У 14,3 миллиона автомобилей класс был не установлен.
Для грузового транспорта были актуальны следующие цифры: «Евро-3» — 1 миллион машин, «Евро-2» — 576,8 тысячи, «Евро-1» — 89 тысяч, «Евро-0» — 397,2 тысячи автомобилей.

Задолженность по транспортному налогу

Ранее стало известно, что в среднем по России годовая задолженность по транспортному налогу граждан составляет около 30 процентов от объема годовых начислений, об этом говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Такой высокий уровень задолженности свидетельствует о необходимости пересмотра подходов к налогообложению транспорта, в том числе с учетом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов, считают эксперты.

Источник: РИА Новости

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От редакции

В России высокие налоги?

Виктор, 21 февраля 2020 11:02
Только дураку не понятно,что этот старый грузовой и пассажирский автохлам гоняют по дорогам России только благодаря коррупции. Кто в здравом уме выпишет разрешительные документы на эти кочегарки без "личного" интереса. Владельцы автохлама такой транспорт не ремонтируют, пустая трата средств, шаманят до последнего, чтобы только катился по дороге. Деньги в него не вкладывают, добивают до "талого". Сколько на дорогах этого аварийного, за предельно грязного по экологии транспорта. Иногда сразу не поймешь, пока ближе не подъедешь, думаешь на обочине старые покрышки идиоты подожгли, а когда приблизишься видишь это наш автопром дефилирует. Нет на дорогах никакого контроля, вот камеру в кустах припрятать, да пенсионеров ловить на знаке 40 км, вот на это мозгов хватает. Почему в нашей стране почти все делается через жопу. Что реально мешает жить простым и опасно для них- на это власть закрывает глаза, а вот как вычистить и того пустые карманы людей, так на это прямо поток идей. А ведь это характеризует нашу власть и отражает направление ее деятельности.
Аноним, 21 февраля 2020 11:03
Транспортный налог,в зависимости от региона,считают совсем не одинаково,сравните Новосибискую,Томскую обл.и Чеченскую республику...Калькулятор онлайн вам в помощь...
Аноним, 21 февраля 2020 11:31
Это никак не мешает повышению. Умножат везде на на три и всё
1, 21 февраля 2020 11:34
А в Магадане и на Чукотке еще меньше
1, 21 февраля 2020 11:41
В Томской дешевле всего получается, какой вывод то?

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