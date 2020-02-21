Стоп хамству: Камеры видеонаблюдения установят в автобусах Бердска

Пока что денег хватает на видеорегистраторы. Стоимость установки камер видеонаблюдения в один автобус — 30 тыс. рублей, а их на балансе АТП 40.

По Бердску ходит 40 автобусов

В ближайшее время следить за поведением пассажиров и водителей в муниципальных автобусах будут камеры. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 февраля рассказала директор АТП Бердска Елена Бороздина. Но пока что в автобусах установят бюджетный вариант фиксации событий.

— Для начала мы планируем установку видеорегистраторов, которые будут фиксировать не только обстановку на дороге, но и в салоне автобуса. У нас они и раньше были, но, к сожалению, с учетом того, что очень быстро выходит из строя крепеж и сам видеорегистратор, сейчас мы будем их менять. Они нам будут очень хорошо помогать. Мы узнали, что установка камер стоит порядка 30 000 рублей в один автобус, а у нас их 40. Получается сумма очень большая. Мы в любом случае камеры поставим. Но это дорогое удовольствие, — поделилась Елена Бороздина.

Стоит отметить, что до 1 июля 2020 года муниципальные автобусы должны быть оснащены тахографами и картой водителя. Стоимость этого удовольствия — 50 000 рублей на один автобус. Кроме того, с 1 июля в автобусах Бердска должны появиться и онлайн-кассы.

— Затраты очень большие, поэтому мы решили пойти пока по легкому пути — установить видеорегистраторы. Но тем не менее, это поможет нам выяснить какие-то обстоятельства, узнать, как было на самом деле то или иное происшествие. Этим же мы и предотвратим хамское отношение водителей к пассажирам, потому что на этих камерах есть звук, — резюмировала депутат и директор бердского АТП.