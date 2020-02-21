Заблудился в лесу и провалился в глубокий снег житель Бердска

Спасатели на двух снегоходах отправились на поиски бердчанина. Нашли его через 40 минут.

Спасатели незамедлительно приходят на помощь людям, попавшим в тяжелые ситуации

Заблудился в лесу рядом с Новым поселком поселком Бердска 32-летний мужчина вечером 20 февраля. Пытаясь выбраться к населенному пункту, он все дальше уходил в лес и попал в глубокий сугроб. И не смог из него выбраться. Тогда бердчанин набрал номер службы 112.

Сообщение о том о том, что требуется найти в лесу мужчину, поступило дежурному поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске, 20 февраля в 20.00. Группа спасателей отправилась на двух снегоходах на поиски заблудившегося.

-Через 40 минут спасатели нашли мужчину и доставили на автобусную остановку в поселок Новый, где его ожидали родственники. От медицинской помощи мужчина отказался, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.