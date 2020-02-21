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Заблудился в лесу и провалился в глубокий снег житель Бердска

10:25 21.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Спасатели на двух снегоходах отправились на поиски бердчанина. Нашли его через 40 минут.

Заблудился в лесу и провалился в глубокий снег житель Бердска
Спасатели незамедлительно приходят на помощь людям, попавшим в тяжелые ситуации

Заблудился в лесу рядом с Новым поселком поселком Бердска 32-летний мужчина вечером 20 февраля. Пытаясь выбраться к населенному пункту, он все дальше уходил в лес и попал в глубокий сугроб. И не смог из него выбраться. Тогда бердчанин набрал номер службы 112.

Сообщение о том о том, что требуется найти в лесу мужчину, поступило дежурному поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске, 20 февраля в 20.00. Группа спасателей отправилась на двух снегоходах на поиски заблудившегося.

-Через 40 минут спасатели нашли мужчину и доставили на автобусную остановку в поселок Новый, где его ожидали родственники. От медицинской помощи мужчина отказался, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

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От редакции

Вы плутали в лесу?

Аноним, 21 февраля 2020 11:10
Зачем попёрся туда? Расход на топливо пусть оплатит .
Александр+, 21 февраля 2020 11:39
Не знаю, зачем он туда "попёрся", его дело. Но работа спасателей финансируется из бюджета. С граждан достаточно дерут налогов и сборов. Спасателям респект, что выполнили свою работу, как надо.

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