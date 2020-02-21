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Здоровье / Общество

8-ми месячную девочку весом в 3 кг спасли врачи в Петербурге

16:22 21.02.2020 Фото: pixabay.com
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Малышке восемь месяцев. Но особенность данной операции в экстремально низком ее весе — всего три килограмма. Как правило, к данному возрасту дети набирают почти в три раза больше. А девочка из Дагестана весила так мало из-за врожденного большого дефекта межжелудочковой перегородки.

8 ми месячную девочку весом в 3 кг спасли врачи в Петербурге
Кардиохирурги применили при операционном лечении врожденного порока сердца уникальный современный метод — миниинвазивную гибридную технологию

Специалисты Санкт-Петербургского педиатрического университета провели редкую операцию на сердце ребенка, применив новаторскую технологию оперативного лечения врожденных пороков сердца.

Малышке восемь месяцев. Но особенность данной операции в экстремально низком ее весе — всего три килограмма. Как правило, к данному возрасту дети набирают почти в три раза больше. А девочка из Дагестана весила так мало из-за врожденного большого дефекта межжелудочковой перегородки.
Врачи Дагестана, где живет семья девочки, не сумели справиться с недугом. Они наложили трахеостому — трубку, через которую ребенок дышал. Но наладить питание не смогли. А еще в организм попала инфекция.

Поэтому медики и обратились за помощью в Санкт-Петербург. Девочка поступила в клинику. Первым делом специалисты справились с инфекцией, научили ребенка есть и убрали трубку.

Учитывая маленький вес пациентки, кардиохирурги применили при операционном лечении врожденного порока сердца уникальный современный метод — миниинвазивную гибридную технологию для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки.

Суть в том, что делается маленький разрез и в желудочек пункционно вводится устройство для закрытия дефектов перегородок сердца. Это позволяет не подключать маловесного малыша к искусственному кровообращению и избежать осложнений. Кстати, подобные операции успешно проводят в Северной столице.

— Сейчас появилась сложная категория пациентов, которая требует именно такой хирургии — малотравматичной, без применения искусственного кровообращения, — прокомментировал руководитель кардиохирургической службы Андрей Нохрин.

А девочка уже пошла на поправку и набрала 600 граммов. Как говорят врачи, сейчас это практически здоровый ребенок. Малышка готовится к выписке.

Источник: РГ

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