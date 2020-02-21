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Владимир Путин подарил девочке-инвалиду из многодетной семьи йоркширского терьера

16:35 21.02.2020 Фото: iStock
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Президента история Вики впечатлила, и он дал команду приобрести щенка, — сказал член регионального штаба ОНФ Давид Макян.

Владимир Путин подарил девочке инвалиду из многодетной семьи йоркширского терьера
Когда песика вручили Виктории, девочка даже заплакала от счастья

За свои 13 лет Виктория Бухтоярова перенесла уже шесть операций. У девочки проблемы со здоровьем с раннего детства. Хотя она привыкла к обществу врачей, Вика при этом ведет жизнь обычного ребенка: ходит в школу, играет с подругами и двумя младшими братьями, помогает маме. И давно мечтает о четвероногом друге.
— Когда у соседки появился йоркширский терьер, очень захотела такого же. Но он слишком дорогой, — рассказывает многодетная мать Валерия Бухтоярова. — И я решила написать на «прямую линию» с президентом.
Она попросила щенка для дочери. С тех пор прошло уже несколько месяцев. О своем обращении жительница Калача-на-Дону уже и забыла. Но все это время огромное количество звонков и писем обрабатывалось.

— Сигналы от населения были разные: у кого-то просьбы, у кого-то проблемы, требующие решения. Но надо и просто делать добрые дела. Президента история Вики впечатлила, и он дал команду приобрести щенка, — сказал член регионального штаба ОНФ Давид Макян.

Когда песика вручили Виктории, девочка даже заплакала от счастья. Новому члену радовались все члены семьи Бухтояровых. Двухлетний Рома тут же подарил терьеру игрушечный планшет. Кличку питомцу придумают на семейном совете.

РГ

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