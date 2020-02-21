Национальной катастрофой назвал российских мужчин протоирей Смирнов

Проторией Смирнов несколько раз громко высказывался о женщинах

Ранее священнослужитель сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками».

Российские мужчины перестали выполнять роль главы семейства и стали «национальной катастрофой» страны, заявил протоиерей Дмитрий Смирнов.

«Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают. < …> Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», — сказал он в пресс-центре НСН.

Ранее священнослужитель сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками». Объясняя свои слова, Смирнов заявил, что критиковал не россиянок, а их партнеров.

Протоиерей отметил, что выступает на стороне женщин. По мнению Смирнова, «командирами корабля, который плывет по житейскому морю» должны быть мужчины. Однако сейчас некоторые из них «не могут женщину защитить, прокормить, одеть, а некоторые еще смеют руку поднимать», добавил он.

При этом, он утверждает, что во фразе о проститутках не было ничего оскорбительного, так как это слово является литературным.

«И начал я с того, что проблемы у нас в мужчинах. Каждая женщина нормальная, она мечтает о настоящем рыцаре», — заключил священнослужитель.

В РПЦ ранее заявили, что слова протоиерея не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были «излишне острыми». Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова Смирнова: по мнению представителя РПЦ, заявление священника было неудачным, однако он руководствовался «благими побуждениями».

Источник: РИА Новости