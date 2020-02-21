Получат по 50 000 рублей ко Дню Победы 328 тружеников тыла в Бердске

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники, несовершеннолетние узники, вдовы погибших и умерших фронтовиков больше — по 75 000 рублей.

В Бердске 29 фронтовиков получат перед Днем Победы по 75 тыс. рублей

Единовременные выплаты в размере 50 000 и 75 000 рублей получат к 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 554 жителя Бердска. Деньги ветеранам будут выплачивать в апреле-мае на основании имеющихся в распоряжении пенсионных органов данных. Поэтому специально обращаться в Пенсионный фонд с заявлением для получения единовременной выплаты не нужно.

Кому положена выплата 75 000 рублей

Согласно Указу №100 единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей будет произведена:

— инвалидам и ветеранам (участникам) Великой Отечественной войны (п.п. 1-3 п.1 ст.2 Федерального закона №5-ФЗ от 12 января 1995 года «О ветеранах»), в том числе лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ;

— вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны;

— вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников ВОВ.

Кто получит 50 000 рублей

Единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей будет произведена ветеранам ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи вышеуказанного Федерального закона «О ветеранах» — лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

— лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

— бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Выплата будет производиться вышеуказанным категориям из числа граждан Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории РФ, а также в Литве, Латвии и Эстонии.

Когда ждать выплату

Единовременная выплата будет осуществляться в апреле-мае текущего года на основании имеющихся в распоряжении пенсионных органов данных, поэтому специально обращаться в органы Пенсионного фонда с заявлением для получения единовременной выплаты не нужно.

Данная единовременная выплата будет предоставляться дополнительно к ежегодной выплате, размер которой составляет 10 тысяч рублей, предусмотренной Указом Президента РФ от 24 апреля 2019 года № 186.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника УПФР по Бердску Татьяна Кусова, по состоянию на 20 февраля 2020 у них стоят на учете:

29 инвалидов и ветеранов (участников) Великой Отечественной войны;

13 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

12 бывших несовершеннолетних узника концлагерей;

2 вдовы военнослужащих, погибших в период войны;

170 вдов умерших инвалидов и участников ВОВ;

328 тружеников тыла.