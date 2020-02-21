Прижигали током, избивали месяц трое вымогателей 160 тысяч рублей женщину в Бердске

Злоумышленники были задержаны, сейчас они находятся под стражей и вскоре предстанут перед судом.

Фигурантов дела будут судить

В Бердске перед судом предстанут трое мужчин, которые избивали женщину и вымогали у неё 160 тысяч рублей, об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в прокуратуре Бердска.

По данным ведомства, все происходило почти месяц — с октября по ноябрь 2019 года в Бердске. Трое молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет решили забрать у женщины 160 тысяч рублей. Дама не согласилась расстаться с крупной суммой. Тогда злоумышленники начали её пытать извращенным способом. Кроме избиений и угроз они прижигали её тело током. Отдала ли женщина деньги истязателям — неизвестно.

Вскоре пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, которые задержали фигурантов дела.

Молодым людям предъявили обвинение по статье 164 УК РФ (вымогательство). Отягчающим обстоятельством является факт, что парни действовали в составе группы лиц и по предварительному сговору.

Обвинительное заключение по делу утвердили в прокуратуре Бердска. Вскоре фигуранты предстанут перед судом.