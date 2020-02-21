Как понравится любому мужчине: 5 способов показать свою женственность и сексуальность

Цветной принт на пике популярности. Лучше выбрать полевые цветы, нежные соцветия на тёмном или светлом фоне. Можно сочетать с нежным кардиганом и сапожками, с жакетом-рубашкой и ботинками. Банты на блузках придадут образу кокетливости.

Прозрачность также в тренде, но главное – не перестараться

Многие женщины ошибочно считают, что в 2020 году модно носить грубые тренды. В этом есть и вина дизайнеров, которые создают вещи в стиле casual и избегают каблуки и платья.

Опытные стилисты подобрали нежные образы, которые доказывают, что в 2020 году можно быть ещё и леди. Самым трендовым считается цвет фуксии. Не зря этот цвет называют «девчачьим». Для смелых женщин стилисты рекомендуют облачиться в «леопард», такой оттенок смотрится нестандартно. Объёмные рукава также привлекают внимание. Если соединить эту деталь с вырезом каре — ни один мужчина не сможет устоять перед такой красотой.

Нежность



Цветной принт на пике популярности. Лучше выбрать полевые цветы, нежные соцветия на тёмном или светлом фоне. Можно сочетать с нежным кардиганом и сапожками, с жакетом-рубашкой и ботинками. Банты на блузках придадут образу кокетливости.

А-ля 80-е

Силуэт в стиле 80-х годов подразумевает объёмную верхнюю часть, пояс и свободную юбку. Полуприталенное платье создает силуэт песочные часы даже в том случае, когда талии вообще нет.

Соблазнительный горох

Платье или юбку в мелкий горох можно выбрать на каждый день. Комбинезон в горошек поразит мужчин.

Стильный костюм

Яркий брючный костюм не оставит женщину без внимания мужчин. Свободного кроя пальто добавит наряду элегантности. Можно сочетать как с классическими ботильонами, так и с кроссовками. Широкие брюки выгодно подчеркнут талию модницы. В офис лучше носить с каблуком, а для похода в магазин можно заправить брюки в ботинки и наслаждаться лёгкостью образа.

Прозрачная недосказанность

Прозрачность также в тренде, но главное – не перестараться, оставив некоторую недосказанность. Блузы из шифона придадут девушке романтизма, подойдут для смелых модниц.

Источник: rsute.ru