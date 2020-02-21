5 способов сбросить лишний вес после 50 лет

С каждым годом, особенно после 30 лет, человеческий организм начинает все быстрее и быстрее стареть. Начинают появляться морщины, складки, лишний вес. Однако многие стремятся к тому, чтобы даже в этом возрасте выглядеть свежо, молодо, а также иметь стройную фигуру. При этом нужно знать несколько простых, но очень важных правил о том, как худеть после 50 лет женщинам.

Чтобы сбросить лишний вес, нужен спорт и здоровые продукты питания

Как сбросить лишний вес после 50 лет женщинам, расскажет несколько важных правил. С каждым годом, особенно после 30 лет, человеческий организм начинает все быстрее и быстрее стареть. Начинают появляться морщины, складки, лишний вес. Однако многие стремятся к тому, чтобы даже в этом возрасте выглядеть свежо, молодо, а также иметь стройную фигуру. При этом нужно знать несколько простых, но очень важных правил о том, как худеть после 50 лет женщинам.

Сбросить вес после 50 лет вполне возможно

1. Забыть о строгих диетах



Будучи молодыми, многие представительницы прекрасного пола не боятся экспериментов и часто пробуют всевозможные диеты. Однако некоторые из них весьма опасны для здоровья и могут лишь навредить ему. А вот после 50 лет строгие диеты и вовсе запрещены, причем это правило нельзя игнорировать. Тем более, что строгие диеты рассчитаны на то, чтобы сбросить лишние килограммы за короткий период, поэтому являются весьма агрессивными.

Дело в том, что из-за этого кожа просто-напросто обвиснет и не сможет так быстро приспособиться к новым формам тела, как это было в молодости. А привести фигуру в полный порядок помогают не только диеты. Главное – это пересмотреть свое питание и перейти на здоровую пищу.

2. Никаких сладостей и ничего жирного

О всевозможных булочках, сдобном тесте, пирожных, тортиках, плюшках, конфетах, печенье, а также о продуктах с большим содержанием насыщенных жиров после 50 лет стоит забыть раз и навсегда. Мало того, что они вообще никакой пользы не несут организму человека, так они еще и повышают риск заболевания атеросклерозом и сахарным диабетом. А помимо этого, они невероятно калорийны. Так что о стройности и вовсе можно забыть.

Чтобы сбросить лишний вес, нужен спорт и здоровые продукты питания

3. Перейти на полезное питание

Это один из ключевых и важных правил для того, чтобы сбросить лишние килограммы женщинам после 50 лет. Без этого привести фигуру в порядок невозможно, как ни старайся и сколько бы времени не проводила представительница прекрасного пола в спортивном зале, к примеру. Рацион питания должен обязательно включать рыбу, морепродукты, овощи и фрукты, каши из цельных злаков, а также молочные и кисломолочные продукты.

Животный белок из мяса рыбы и птицы более 70 граммов в неделю в конечном итоге перерабатывается в жир. Так что не стоит превышать эту дозировку. А что касается хлеба, то предпочтение следует отдать только изделиям из цельнозерновой муки или с отрубями.

4. Запустить обмен веществ

Это еще одни важный момент для худеющих после 50 лет, ведь без этого не получится сбросить лишние килограммы. К сожалению, с годами метаболизм замедляется. Именно поэтому привычное питание становится одной из причин набора лишнего весьма, хотя ранее такого и не наблюдалось даже. Поэтому так важно снова запустить свой собственный обмен веществ. И одним из лучших способов это сделать – перейти на пяти или шестиразовое питание маленькими порциями.

Благодаря такому дробному питанию пищеварительная и эндокринная системы начнут лучше работать. Также отлично помогает запускать метаболизм утренняя гимнастика. Достаточно заниматься ею по 15 минут в день утром.

5. Спорт необходим

Правильное питание для эффективности важно подкреплять физическими упражнениями. И важно знать, что не все упражнения помогают похудеть. Для того чтобы жир сжигался как в печке, необходимо поддерживать один и тот же ритм сердечных сокращений как минимум 30-40 минут. К примеру, это может быть быстрая интенсивная ходьба, однако не бег. Если есть возможность проводить такие тренировки каждый день вечером, то это наилучший вариант.

Также хорошо помогает еще и плавание. Оно в одно и то же время оказывает массажный и тонизирующий эффект. А кислород является некоторым катализатором для активного сжигания жира. Тем более, что во время похудения важно поддерживать упругость мышц и укреплять их.

Источник: rsute.ru