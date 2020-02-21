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Назвала дураком и сравнила с лошадью Шнурова из-за вступления в партию Собчак

12:15 21.02.2020 Фото: liganews.net
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Накануне Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста».

Назвала дураком и сравнила с лошадью Шнурова из за вступления в партию Собчак
Шнуров вступил в партию «Роста»

Телеведущая Ксения Собчак продолжает иронизировать над лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым за его желание строить политическую карьеру. Она назвала музыканта дураком и сравнила с беспокойной лошадью.

«Выбранная им партия Роста — безусловно удачный выбор и для Бориса и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире. Выборы, выборы,/ В „Ленинграде“ выборы! / Дураки и дуры вы,/ Кандидаты — Шнуровы!», — написала Собчак комментарий в Instagram. Подписчики телеведущей предположили, что после этих слов между Собчак и Шнуровым обязательно должен состояться баттл.

Ранее в своем telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка припомнила музыканту, как он насмехался над ней, когда она участвовала в выборах президента России в 2018 году. По ее мнению, Шнуров давно грезил о политической карьере.

Сам музыкант ответил недоброжелателям матерными стихами, заявив, что шумиха, которую вызвала информация о его входе в «Партию роста», связана с тем, что эта тема болезненно воспринимается общественностью.

Ранее сообщалось, что лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом «Партии роста» бизнесмена и экс-кандидата в президенты Бориса Титова. Позднее представитель Титова заявила URA.RU, что Шнуров сам попросился в партию.

Источник: URA.RU

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