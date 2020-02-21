Призрак коммунизма: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Кто сказал первым?

Манифест Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии» 172 года назад. Он начинается словами: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма», а заканчивается знаменитым историческим лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

«Манифест Коммунистической партии» был написан по поручению 2-го конгресса Союза коммунистов 1847 года, в качестве программы этого союза

172 года назад, 21 февраля 1848 года, Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии» — первый программный документ научного коммунизма, в котором изложены основные идеи марксизма, и который стал первой программой международной коммунистической организации. В предисловии к немецкому изданию 1872 года Энгельс написал: «…Манифест является историческим документом, изменять который мы уже не считаем себя в праве».

«Эта небольшая книжечка стоит целых томов: духом ее живет и движется до сих пор весь организованный и борющийся пролетариат цивилизованного мира», — писал Владимир Ленин.

«Манифест Коммунистической партии» был написан по поручению 2-го конгресса Союза коммунистов 1847 года, в качестве программы этого союза.

Авторы провозглашают неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата. Манифест начинается словами: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма», а заканчивается знаменитым историческим лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

«Манифест» кратко формулировал основные положения материалистического понимания истории, объективные законы развития общества, закономерности перехода от одного способа производства к другому. Он характеризовал историю всех ранее существовавших классовых обществ как историю борьбы классов. Выдвигалась идея превращения пролетариата в господствующий класс, идея диктатуры пролетариата, хотя сам термин «диктатура пролетариата» в нем еще отсутствовал.

«Манифест» осуждал и уклад жизни, и захватническую политику буржуазии, агрессивные войны, присущие капитализму, и доказывал, что свержение капиталистического строя приведет к коренному изменению международных отношений. Вместе с антагонизмом классов внутри нации падут и враждебные отношения наций между собой. Исчезнут поводы для международных конфликтов и войн.

В «Манифесте» Маркс и Энгельс впервые изложили исходные положения своего учения о коммунистической партии. Здесь подчеркивалось, что у коммунистов нет никаких интересов, отдельных от интересов всего пролетариата в целом и что коммунисты представляют собой авангард рабочего класса.

Источник: Парламентская газета