21.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость / Общество

Призрак коммунизма: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Кто сказал первым?

11:36 21.02.2020 Фото: Википедия
1 0

Манифест Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии» 172 года назад. Он начинается словами: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма», а заканчивается знаменитым историческим лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Призрак коммунизма: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Кто сказал первым?
«Манифест Коммунистической партии» был написан по поручению 2-го конгресса Союза коммунистов 1847 года, в качестве программы этого союза

172 года назад, 21 февраля 1848 года, Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии» — первый программный документ научного коммунизма, в котором изложены основные идеи марксизма, и который стал первой программой международной коммунистической организации. В предисловии к немецкому изданию 1872 года Энгельс написал: «…Манифест является историческим документом, изменять который мы уже не считаем себя в праве».

«Эта небольшая книжечка стоит целых томов: духом ее живет и движется до сих пор весь организованный и борющийся пролетариат цивилизованного мира», — писал Владимир Ленин.

«Манифест Коммунистической партии» был написан по поручению 2-го конгресса Союза коммунистов 1847 года, в качестве программы этого союза.

Авторы провозглашают неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата. Манифест начинается словами: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма», а заканчивается знаменитым историческим лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

«Манифест» кратко формулировал основные положения материалистического понимания истории, объективные законы развития общества, закономерности перехода от одного способа производства к другому. Он характеризовал историю всех ранее существовавших классовых обществ как историю борьбы классов. Выдвигалась идея превращения пролетариата в господствующий класс, идея диктатуры пролетариата, хотя сам термин «диктатура пролетариата» в нем еще отсутствовал.

«Манифест» осуждал и уклад жизни, и захватническую политику буржуазии, агрессивные войны, присущие капитализму, и доказывал, что свержение капиталистического строя приведет к коренному изменению международных отношений. Вместе с антагонизмом классов внутри нации падут и враждебные отношения наций между собой. Исчезнут поводы для международных конфликтов и войн.

В «Манифесте» Маркс и Энгельс впервые изложили исходные положения своего учения о коммунистической партии. Здесь подчеркивалось, что у коммунистов нет никаких интересов, отдельных от интересов всего пролетариата в целом и что коммунисты представляют собой авангард рабочего класса.

Источник: Парламентская газета

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Встречали призрак коммунизма?

ну вот, 21 февраля 2020 11:54
что писал про маркса бакунин.Просвещеные ростовщики в отличии отпростых ростовщиков и профессиональных экономистов прекрасно понимают что современные деньги это не богатство а средвтво стяжания
имеющихся богатств и средство создания новых богатств....по достижении цели деньги то особо и небудут им нужны в лучшем случае это будут простейшие средства учета потребления и труда позволяющие более эфективно организовать труд рабов.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Наследство: Кто является наследниками первой очереди и какие у них права?
12:35 21-02-2020
Наследство: Кто является наследниками первой очереди и какие у них права?
Откусил ухо бросившей девушке парень в Республике Алтай
12:30 21-02-2020
Откусил ухо бросившей девушке парень в Республике Алтай
БердскСоцподдержка: 343,95 рубля ежемесячно выплачивают гражданам, имеющим ребенка-инвалида в Новосибирской области и Бердске
12:28 21-02-2020
Соцподдержка: 343,95 рубля ежемесячно выплачивают гражданам, имеющим ребенка-инвалида в Новосибирской области и Бердске
Я алкоголик: Как перебить запах перегара?
12:16 21-02-2020
Я алкоголик: Как перебить запах перегара?
Назвала дураком и сравнила с лошадью Шнурова из-за вступления в партию Собчак
12:15 21-02-2020
Назвала дураком и сравнила с лошадью Шнурова из-за вступления в партию Собчак
15 млрд рублей потратят на голосование за поправки в Конституцию России 2
12:00 21-02-2020
15 млрд рублей потратят на голосование за поправки в Конституцию России
Не уехать с вокзала в 10 вечера в Бердске. Позор для города! 1
11:54 21-02-2020
Не уехать с вокзала в 10 вечера в Бердске. Позор для города!
Блины могут быть опасны на Масленицу: Какой вред здоровью могут нанести блины? 2
11:54 21-02-2020
Блины могут быть опасны на Масленицу: Какой вред здоровью могут нанести блины?
Материнский капитал: выплаты на первого ребенка 466 617 рублей и на второго 616 617 рублей приняла 20 февраля Госдума
11:48 21-02-2020
Материнский капитал: выплаты на первого ребенка 466 617 рублей и на второго 616 617 рублей приняла 20 февраля Госдума
БердскПрижигали током, избивали месяц трое вымогателей 160 тысяч рублей женщину в Бердске
11:45 21-02-2020
Прижигали током, избивали месяц трое вымогателей 160 тысяч рублей женщину в Бердске