Материнский капитал: выплаты на первого ребенка 466 617 рублей и на второго 616 617 рублей приняла 20 февраля Госдума

Выдавать маткапитал будут сразу после выписки из роддома по одному документу — заявлению.

Закон реализует идеи, озвученные президентом в Послании Федеральному Собранию

Семьи, где родился первый ребёнок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребёнка выплата увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Программа маткапитала продлевается на 5 лет. Такой законопроект Госдума единогласно приняла в третьем чтении.

Закон реализует идеи, озвученные президентом в Послании Федеральному Собранию. Изначально в Госдуму был внесён проект закона, который расширяет возможности использования выплаты и даёт право строить жилые дома не только на участках под индивидуальное жилищное строительство, но и на садовых участках. Ко второму чтению поступила поправка, которая даёт возможность построить за счёт материнского капитала жильё на садовых участках, в том числе приобретённых по договору безвозмездного пользования.

Также в этот законопроект ко второму чтению были внесены поправки, которые дают возможность российским семьям получать материнский капитал после рождения первого ребёнка. При рождении второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей.



Авторами поправок выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель спикера Совета Федерации Андрей Турчак, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, первый зампред фракции Андрей Исаев, а также главы думских комитетов Андрей Макаров, Тамара Плетнёва и Вячеслав Никонов. Поправки вносятся в закон о материнском капитале и другие законы и не только увеличивают суммы выплат, но и упрощают условия получения маткапитала.

«Мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной», — подчеркнул значение документа журналистам спикер палаты Вячеслав Володин и добавил, что эту инициативу ждут россияне.

Первый замруководителя парламентской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнул роль президента в реализации программы материнского капитала и разработке принятого закона.

«Основные наиболее важные поправки подписаны депутатами Госдумы, но мы понимаем, что главный автор закона — президент», — напомнил первый замруководителя парламентской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По мнению депутата, решение главы государства о программе материнского капитала стало важным импульсом для граждан о том, что государство, которое в 90-е годы махнуло на семью, изменяет свою политику и начинает целенаправленную политику по поддержке семей.

На реализацию закона о расширении материнского капитала из бюджета выделено около 2 триллионов рублей.

Источник: pnp.ru