21.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Материнский капитал: выплаты на первого ребенка 466 617 рублей и на второго 616 617 рублей приняла 20 февраля Госдума

11:48 21.02.2020 Фото: pixabay.com
0

Выдавать маткапитал будут сразу после выписки из роддома по одному документу — заявлению.

Материнский капитал: выплаты на первого ребенка 466 617 рублей и на второго 616 617 рублей приняла 20 февраля Госдума
Закон реализует идеи, озвученные президентом в Послании Федеральному Собранию
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Материнский капитал: выплаты на первого ребенка 466 617 рублей и на второго 616 617 рублей приняла 20 февраля Госдума

Материнский капитал: выплаты на первого ребенка 466 617 рублей и на второго 616 617 рублей приняла 20 февраля ГосдумаМатеринский капитал: все изменения на первого и второго ребенка приняла Госдума 20 февраля 2020 годаЕщё 70 новостейСюжет: Материнский капиталМатеринский капитал: выплаты на первого ребенка 466 617 рублей и на второго 616 617 рублей приняла 20 февраля ГосдумаПолучать увеличенный маткапитал отцам на первенца и последующих детей разрешила ГосдумаЕщё 25 новостей

Семьи, где родился первый ребёнок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребёнка выплата увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Программа маткапитала продлевается на 5 лет. Такой законопроект Госдума единогласно приняла в третьем чтении.

Закон реализует идеи, озвученные президентом в Послании Федеральному Собранию. Изначально в Госдуму был внесён проект закона, который расширяет возможности использования выплаты и даёт право строить жилые дома не только на участках под индивидуальное жилищное строительство, но и на садовых участках. Ко второму чтению поступила поправка, которая даёт возможность построить за счёт материнского капитала жильё на садовых участках, в том числе приобретённых по договору безвозмездного пользования.

Также в этот законопроект ко второму чтению были внесены поправки, которые дают возможность российским семьям получать материнский капитал после рождения первого ребёнка. При рождении второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей.

Авторами поправок выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель спикера Совета Федерации Андрей Турчак, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, первый зампред фракции Андрей Исаев, а также главы думских комитетов Андрей Макаров, Тамара Плетнёва и Вячеслав Никонов. Поправки вносятся в закон о материнском капитале и другие законы и не только увеличивают суммы выплат, но и упрощают условия получения маткапитала.

«Мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной», — подчеркнул значение документа журналистам спикер палаты Вячеслав Володин и добавил, что эту инициативу ждут россияне.

Первый замруководителя парламентской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнул роль президента в реализации программы материнского капитала и разработке принятого закона.

«Основные наиболее важные поправки подписаны депутатами Госдумы, но мы понимаем, что главный автор закона — президент», — напомнил первый замруководителя парламентской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По мнению депутата, решение главы государства о программе материнского капитала стало важным импульсом для граждан о том, что государство, которое в 90-е годы махнуло на семью, изменяет свою политику и начинает целенаправленную политику по поддержке семей.

На реализацию закона о расширении материнского капитала из бюджета выделено около 2 триллионов рублей.

Источник: pnp.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На что истратите капитал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Наследство: Кто является наследниками первой очереди и какие у них права?
12:35 21-02-2020
Наследство: Кто является наследниками первой очереди и какие у них права?
Откусил ухо бросившей девушке парень в Республике Алтай
12:30 21-02-2020
Откусил ухо бросившей девушке парень в Республике Алтай
БердскСоцподдержка: 343,95 рубля ежемесячно выплачивают гражданам, имеющим ребенка-инвалида в Новосибирской области и Бердске
12:28 21-02-2020
Соцподдержка: 343,95 рубля ежемесячно выплачивают гражданам, имеющим ребенка-инвалида в Новосибирской области и Бердске
Я алкоголик: Как перебить запах перегара?
12:16 21-02-2020
Я алкоголик: Как перебить запах перегара?
Назвала дураком и сравнила с лошадью Шнурова из-за вступления в партию Собчак
12:15 21-02-2020
Назвала дураком и сравнила с лошадью Шнурова из-за вступления в партию Собчак
15 млрд рублей потратят на голосование за поправки в Конституцию России 2
12:00 21-02-2020
15 млрд рублей потратят на голосование за поправки в Конституцию России
Не уехать с вокзала в 10 вечера в Бердске. Позор для города! 1
11:54 21-02-2020
Не уехать с вокзала в 10 вечера в Бердске. Позор для города!
Блины могут быть опасны на Масленицу: Какой вред здоровью могут нанести блины? 2
11:54 21-02-2020
Блины могут быть опасны на Масленицу: Какой вред здоровью могут нанести блины?
Материнский капитал: выплаты на первого ребенка 466 617 рублей и на второго 616 617 рублей приняла 20 февраля Госдума
11:48 21-02-2020
Материнский капитал: выплаты на первого ребенка 466 617 рублей и на второго 616 617 рублей приняла 20 февраля Госдума
БердскПрижигали током, избивали месяц трое вымогателей 160 тысяч рублей женщину в Бердске
11:45 21-02-2020
Прижигали током, избивали месяц трое вымогателей 160 тысяч рублей женщину в Бердске