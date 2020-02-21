Блины могут быть опасны на Масленицу: Какой вред здоровью могут нанести блины?

Блины считаются традиционным русским блюдом. Их едят как пустыми, так и с различными начинками, дополнениями и т. д. Сами по себе они просты в приготовлении, используется минимальный набор привычных продуктов. Но при этом они легко могут нанести вред здоровью. О том, чем может обернуться масленичное застолье и какой вред от блинов мы получаем, АиФ.ru рассказала врач-эндокринолог, врач высшей категории, заведующая амбулаторным приемом стационара «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), к. м. н. Елена Мамонтова.
Польза и вред блинов
Блины — достаточно калорийное блюдо, которое, с одной стороны, дает энергию нашему организму, насыщает минералами (кальцием, магнием, фосфором, калием), витаминами группы В, фолиевой и никотиновой кислотами, а с другой — повышает нагрузку на внутренние органы, участвующие в переваривании и усвоении компонентов блюда.
Вредными блины могут оказаться для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, например тот же панкреатит или холецистит и, естественно, цирроз печени. Ведь настолько тяжелая пища перегружает и без того работающие на пределе системы.
Не стоит забывать и о высоком содержании углеводов в блинах. Это значит, что они имеют высокий гликемический индекс. Поэтому блины не советуют использовать в рационе людей с избыточным весом и при сахарном диабете, особенно если речь идет о заболевании 2 типа. Дело в том, что после употребления в пищу блинов в организме в большом количестве начинает выделяться инсулин, который опосредованно вызывает чувство голода и способствует употреблению большего количества пищи. В такой ситуации позволительно съесть 2–3 блинчика в первой половине дня, и то в случае, если планируются физические нагрузки (хотя бы в виде ходьбы).
Важный момент — блины лучше употреблять через некоторое время после приготовления, так снижается нагрузка на пищеварительные органы. Ведь свежая выпечка нередко негативно влияет на работу системы ЖКТ.
Кому и как можно есть
При употреблении блинов нужно иметь в виду, что пищеварительная система маленьких детей не приспособлена к употреблению калорийной и жирной пищи. Такая еда медленно переваривается и усваивается детским организмом, в результате чего повышается газообразование, появляется метеоризм. Детям до 3 лет противопоказана любая жареная пища. С 1,5 лет можно пробовать давать ребенку постные бездрожжевые блины, без начинки, на воде. Начинать лучше с одного блинчика и понаблюдать за реакцией детского организма.
Ингредиенты блинов
Основные ингредиенты блинов — мука, яйцо, молоко/вода. Для того чтобы блины получились менее вредными, необходимо уменьшить концентрацию жиров в их составе. То есть использовать обезжиренное молоко, молоко с низкой жирностью или воду. Пшеничную муку можно заменить на муку с более низким гликемическим индексом или добавить к ней перемолотые овсяные хлопья, содержащие клетчатку. К крупам с низким гликемическим индексом можно отнести киноа, дикий рис, со средним — булгур, полбу, рис басмати, рис красный. Снизить вред блюда для здоровья поможет использование муки из мультизлаков — смеси пшеничной (как основного связующего компонента) и овсяной, гречневой или рисовой муки.
При приготовлении желательно добавить в тесто для блинов немного растительного масла. Оно поможет блинам не пригорать, избавит от необходимости добавлять масло в сковороду, а значит, уменьшит образование канцерогенных веществ в момент приготовления.
Не стоит также забывать, что если к блинчикам добавить начинку в виде икры, сгущенного молока, сметаны и т. п., вред блюда значительно увеличится. Сделать блюдо сытным и в то же время менее вредным можно с использованием в качестве начинки куриной грудки или грудки индейки, нежирного творога с ягодами, рубленых яиц с зеленью или тушеных овощей.
Используем заготовки?
Нередко люди предпочитают не готовить блины самостоятельно, а покупать уже готовые варианты. К сожалению, не всегда производители честно указывают состав готового продукта. Для удешевления товара и увеличения срока годности вместо муки и яиц могут использоваться соевый и яичный порошки, синтетические добавки и др. Все эти вещества, безусловно, вредны для нашего организма. Снизить или исключить эти риски можно, только если готовить блюдо самостоятельно с использованием натуральных ингредиентов.
Поэтому чтобы после Масленицы не было мучительно больно за свое растраченное здоровье, включать в рацион блины надо разумно и без излишеств. Ведь внести сбои в работу желудочно-кишечного тракта легко, а вот скорректировать их не так просто. Так что внимательно прислушивайтесь к себе, не старайтесь объять необъятное и впихнуть в себя десятый блинчик, как бы это вкусно ни было. Тогда вы и праздником насладитесь, и попробуете вкусную и разнообразную кухню, и здоровью не навредите.
Источник: АиФ
каждое воскресенье.Мои любят блины макать в растопленное сливочное масло или ест со сметаной