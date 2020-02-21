Блины могут быть опасны на Масленицу: Какой вред здоровью могут нанести блины?

Важный момент — блины лучше употреблять через некоторое время после приготовления, так снижается нагрузка на пищеварительные органы. Ведь свежая выпечка нередко негативно влияет на работу системы ЖКТ.

Главное украшение и угощение Масленицы — блины

Блины считаются традиционным русским блюдом. Их едят как пустыми, так и с различными начинками, дополнениями и т. д. Сами по себе они просты в приготовлении, используется минимальный набор привычных продуктов. Но при этом они легко могут нанести вред здоровью. О том, чем может обернуться масленичное застолье и какой вред от блинов мы получаем, АиФ.ru рассказала врач-эндокринолог, врач высшей категории, заведующая амбулаторным приемом стационара «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), к. м. н. Елена Мамонтова.

Польза и вред блинов

Блины — достаточно калорийное блюдо, которое, с одной стороны, дает энергию нашему организму, насыщает минералами (кальцием, магнием, фосфором, калием), витаминами группы В, фолиевой и никотиновой кислотами, а с другой — повышает нагрузку на внутренние органы, участвующие в переваривании и усвоении компонентов блюда.



Однако если у человека есть непереносимость глютена, ему придется отказаться от такого варианта блюда. Ведь вред здоровью может быть нанесен достаточно серьезный. Если же без блинов совсем никак, то сегодня есть альтернативные варианты, которые позволят приготовить любимый продукт без риска для здоровья. Так, например, можно сделать блины на альтернативной муке — рисовой или кукурузной. Ведь в этих культурах глютена нет.Вредными блины могут оказаться для тех, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, например тот же панкреатит или холецистит и, естественно, цирроз печени. Ведь настолько тяжелая пища перегружает и без того работающие на пределе системы.

Не стоит забывать и о высоком содержании углеводов в блинах. Это значит, что они имеют высокий гликемический индекс. Поэтому блины не советуют использовать в рационе людей с избыточным весом и при сахарном диабете, особенно если речь идет о заболевании 2 типа. Дело в том, что после употребления в пищу блинов в организме в большом количестве начинает выделяться инсулин, который опосредованно вызывает чувство голода и способствует употреблению большего количества пищи. В такой ситуации позволительно съесть 2–3 блинчика в первой половине дня, и то в случае, если планируются физические нагрузки (хотя бы в виде ходьбы).

Важный момент — блины лучше употреблять через некоторое время после приготовления, так снижается нагрузка на пищеварительные органы. Ведь свежая выпечка нередко негативно влияет на работу системы ЖКТ.

Кому и как можно есть

При употреблении блинов нужно иметь в виду, что пищеварительная система маленьких детей не приспособлена к употреблению калорийной и жирной пищи. Такая еда медленно переваривается и усваивается детским организмом, в результате чего повышается газообразование, появляется метеоризм. Детям до 3 лет противопоказана любая жареная пища. С 1,5 лет можно пробовать давать ребенку постные бездрожжевые блины, без начинки, на воде. Начинать лучше с одного блинчика и понаблюдать за реакцией детского организма.

Ингредиенты блинов

Основные ингредиенты блинов — мука, яйцо, молоко/вода. Для того чтобы блины получились менее вредными, необходимо уменьшить концентрацию жиров в их составе. То есть использовать обезжиренное молоко, молоко с низкой жирностью или воду. Пшеничную муку можно заменить на муку с более низким гликемическим индексом или добавить к ней перемолотые овсяные хлопья, содержащие клетчатку. К крупам с низким гликемическим индексом можно отнести киноа, дикий рис, со средним — булгур, полбу, рис басмати, рис красный. Снизить вред блюда для здоровья поможет использование муки из мультизлаков — смеси пшеничной (как основного связующего компонента) и овсяной, гречневой или рисовой муки.

При приготовлении желательно добавить в тесто для блинов немного растительного масла. Оно поможет блинам не пригорать, избавит от необходимости добавлять масло в сковороду, а значит, уменьшит образование канцерогенных веществ в момент приготовления.

Не стоит также забывать, что если к блинчикам добавить начинку в виде икры, сгущенного молока, сметаны и т. п., вред блюда значительно увеличится. Сделать блюдо сытным и в то же время менее вредным можно с использованием в качестве начинки куриной грудки или грудки индейки, нежирного творога с ягодами, рубленых яиц с зеленью или тушеных овощей.

Используем заготовки?

Нередко люди предпочитают не готовить блины самостоятельно, а покупать уже готовые варианты. К сожалению, не всегда производители честно указывают состав готового продукта. Для удешевления товара и увеличения срока годности вместо муки и яиц могут использоваться соевый и яичный порошки, синтетические добавки и др. Все эти вещества, безусловно, вредны для нашего организма. Снизить или исключить эти риски можно, только если готовить блюдо самостоятельно с использованием натуральных ингредиентов.

Поэтому чтобы после Масленицы не было мучительно больно за свое растраченное здоровье, включать в рацион блины надо разумно и без излишеств. Ведь внести сбои в работу желудочно-кишечного тракта легко, а вот скорректировать их не так просто. Так что внимательно прислушивайтесь к себе, не старайтесь объять необъятное и впихнуть в себя десятый блинчик, как бы это вкусно ни было. Тогда вы и праздником насладитесь, и попробуете вкусную и разнообразную кухню, и здоровью не навредите.

Источник: АиФ