Я алкоголик: Как перебить запах перегара?

Ослабить перегар могут продукты с сильным запахом

После употребления спиртных напитков печень перерабатывает около 90% выпитого алкоголя, остальные 10% этанола выделяются со слюной, потом и т. д. В процессе распада этанола, который содержится во всех алкогольных напитках, образуется токсичный уксусный альдегид. Он представляет собой промежуточный продукт переработки этилового спирта. Пары альдегида являются причиной неприятного запаха. Поэтому, употребляя спиртное, стоит помнить, что спиртосодержащая продукция провоцирует развитие похмельного синдрома и выраженного специфического запаха, который может держаться около трех суток.

Как убрать запах перегара?

Наиболее действенным способом является вентиляция легких. Глубокие вдохи-выдохи могут снизить концентрацию выдыхаемых паров спирта, очищая таким образом дыхание от запаха алкоголя. Также для устранения неприятного запаха можно принять контрастный душ, используя при этом мыло, шампунь или кондиционер со стойкой отдушкой.

Зубная паста

Перебить запах перегара поможет зубная паста. Чистка зубов не уберет запах полностью, но определенно сделает его менее заметным. Ротовую полость также можно прополоскать специальным средством для устранения неприятного запаха изо рта.

Кофе

Уменьшить запах перегара также может кофе. Аромат свежего молотого кофе, как правило, сильнее. Если говорить о воде и других напитках, то они помогут быстрее восстановить минерально-кислотный баланс организма, но неприятный запах не устранят.

Еда с сильным запахом

Ослабить перегар могут продукты с сильным запахом: чеснок, рыба, голубой сыр и т. д. Они пахнут сильнее и держат запах дольше, чем жевательная резинка или леденцы с ментолом. Также определенным нейтрализующим действием обладают петрушка, свежая мята, мускатный орех, черный перец в горошинах и обычные жареные семечки.

«Способы есть разные. Кто-то жует мяту, кто-то ест мускатный орех, кто-то огурец держит во рту. Ни в коем случае не стоит жевать жевательную резинку. Лучше прополоскать рот различными составами, пожевать петрушку и т. д. Запах перегара идет непосредственно из легких, и перебить его сложно. Можно устранить лишь на какое-то время и таким образом достичь кратковременного эффекта. Пока алкоголь полностью не переработается, ничего сделать нельзя. Главное — не доводить себя до этого. Все должно быть в меру. Если вы выпьете два-три бокала, то никакого перегара у вас не будет. Соответственно, должен быть и разрыв в приеме алкоголя (не меньше 11 часов после последнего потребления), а также полноценный сон. Если кто-то пьет до шести утра перед приходом на работу, то никак не получится привести себя в порядок за короткий промежуток времени», — рассказал АиФ.ru нарколог Алексей Казанцев.

Источник: АиФ