Загадочный код имени: Нумерология по имени рассказывает счастливое число и тайны вашей судьбы

Код имени может помочь человеку узнать о своей судьбе, а также решить различные жизненные проблемы. Для этого достаточно сделать расчёт по имени, сложив все цифры.

Нумерология таит в себе много загадок

Код имени может помочь человеку узнать о своей судьбе, а также решить различные жизненные проблемы. Для этого достаточно сделать расчёт по имени, сложив все цифры.

Счастливое число должно быть однозначным.

Каждая буква имеет свой порядковый номер. «А»-1, «Б»-2, «В»-3, «Г»-4, «Д»-5, «Е»-6, «Ё»-7, «Ж»-8, «З»- 9, «И»-10, «Й»-11, «К»-12, «Л»-13, «М»-14, «Н»-15, «О»-16, «П»-17, «Р»-18, «С»-19, «Т»-20, «У»-21, «Ф»-22, «Х»-23, «Ц»-24, «Ч»-25, «Ш»-26, «Щ»-27, «Ъ»-28, «Ы»-29, «Ь»-30, «Э»-31, «Ю»-32, «Я»-33.

Единица

Если получилась данная цифра, такие люди обладают гармоничной сильной энергией. Не подвержены перепадами в настроении, могут выводить окружающих на нужные эмоции. Имеют много друзей, общительные, интересные личности. Всегда готовы решить различные жизненные проблемы. Люди с данным кодом имеют сильную внутреннюю энергию. Они положительные и любознательные.

Двойка

Люди эмоциональные, в любых трудных жизненных ситуациях проявляют агрессию. Часто грустят, плохо скрывают свои эмоции, по ним сразу же можно прочесть их настроение. Люди честные, говорят всё, то что думают. Их энергетика очень сильная и разнообразная.

Тройка

Люди обладают сильной энергетикой, которая дарит им удачу и счастье в личной жизни. Оптимистически настроены, решительные, всегда готовы на различные подвиги. Для счастья таким людям нужна вера в себя. Имеют добрые мысли и положительное настроение.

Четверка

Описывает энергетику человека очень уравновешенной и спокойной. Спокойные, любознательные и разносторонние личности. Они всегда находятся в поиске чего-то нового и интересного для себя. Творческие личности с крепким здоровьем и хорошей защитой от порчи и сглаза.

Пятерка

Люди, обладающие данным кодом, надёжные, интересные, с ними легко и просто в общении, могут часто обижаться на окружающих людей. Иногда ревнуют любимого человека. Ненавидят, когда им говорят неправду. Люди мудрые, всегда выпутаются из любой жизненной ситуации.

Шестерка

Наделяет человека способностью заглядывать в будущее. Часто говорят очень точные прогнозы. В любви всегда царит взаимопонимание и умиротворение. Имеют хорошую тягу к новым знаниям, имеют отличную память и творческий потенциал.

Семерка

Код имени указывает на гибкость, любознательность и умение находить компромиссы во всём. Могут ощущать отрицательную энергетику, умные, трудолюбивые личности.

Восьмерка

Имя с данным кодом означает, что люди имеют дар предвидения. Притягивают к себе деньги, редко заключают неудачные контракты. Много работают, мало уделяют внимания любимому человеку.

Девятка

Харизматичные, любознательные люди, с которыми никогда не бывает скучно. Им не грозит одиночество, всегда окружают друзья и заботливые люди. Притягивают внимание своей красотой и умом.

Источник: rsute.ru