21.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

44 дня не дают похоронить погибшего арендатора Анатолия Овчинникова в пожаре на рынке «Центральный» Искитима

15:33 21.02.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Похороны отложены из-за того, что тело очень сложно опознать. Заведующая искитимским городским кладбищем Татьяна Дмитриенко рассказала, что у них захоронение под фамилией Овчинникова не проходило.

44 дня не дают похоронить погибшего арендатора Анатолия Овчинникова в пожаре на рынке «Центральный» Искитима
Сгорело здание центрального рынка в Искитиме

44 дня не могут похоронить погибшего в пожаре на рынке «Центральный» Искитима Арендатора Анатолия Овчинникова. Напомним, 8 января огонь охватил все здание в 4600 кв метров ТК «Центральный» в Искитиме. Под завалами найдено тело торговавшего шапками Овчинникова. Заведено уголовное дело. Заведующая искитимским городским кладбищем Татьяна Дмитриенко рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что заявки на захоронение к ним под фамилией Овчинникова не поступало.

— У нас такого захоронения так и не было. Ни на городском, ни на Шипуновском кладбище, — отметила Андреевна 21 февраля.

Сложности возникли и с определением личности погибшего. Специалисты Искитимского отделения Новосибирского клинического областного бюро судебно-медицинской экспертизы сообщали, что тело очень сложно опознать. Делаются анализы ДНК.

Напомним, что почти два месяца делает экспертизу следственный комитет для определения причины пожара на рынке «Центральный» Искитима.

Также напомним, что собственники обещали построить новое здание. Сгоревшее начали разбирать. Сейчас здание продолжают разбирать.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Задерживаются эксперты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны
16:47 21-02-2020
На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны
БердскИнициаторов митингов против колонии ГУФСИН на экс-базе спецназа ГРУ проверяет полиция Бердска
16:46 21-02-2020
Инициаторов митингов против колонии ГУФСИН на экс-базе спецназа ГРУ проверяет полиция Бердска
К концу марта хотят победить эпидемию смертельного коронавируса в Китае
16:45 21-02-2020
К концу марта хотят победить эпидемию смертельного коронавируса в Китае
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке
16:43 21-02-2020
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке
Владимир Путин подарил девочке-инвалиду из многодетной семьи йоркширского терьера
16:35 21-02-2020
Владимир Путин подарил девочке-инвалиду из многодетной семьи йоркширского терьера
БердскНа Масленицу 1 марта на площадь возле мэрии зовут жителей Бердска 1
16:30 21-02-2020
На Масленицу 1 марта на площадь возле мэрии зовут жителей Бердска
БердскВнезапно умершая 7-классница росла в благополучной и любящей семье в Бердске
16:28 21-02-2020
Внезапно умершая 7-классница росла в благополучной и любящей семье в Бердске
Как понравится любому мужчине: 5 способов показать свою женственность и сексуальность
16:28 21-02-2020
Как понравится любому мужчине: 5 способов показать свою женственность и сексуальность
Электронный родовой сертификат будут получать беременные в 2020 году
16:26 21-02-2020
Электронный родовой сертификат будут получать беременные в 2020 году
8-ми месячную девочку весом в 3 кг спасли врачи в Петербурге
16:22 21-02-2020
8-ми месячную девочку весом в 3 кг спасли врачи в Петербурге