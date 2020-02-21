44 дня не дают похоронить погибшего арендатора Анатолия Овчинникова в пожаре на рынке «Центральный» Искитима

Похороны отложены из-за того, что тело очень сложно опознать. Заведующая искитимским городским кладбищем Татьяна Дмитриенко рассказала, что у них захоронение под фамилией Овчинникова не проходило.

Сгорело здание центрального рынка в Искитиме

44 дня не могут похоронить погибшего в пожаре на рынке «Центральный» Искитима Арендатора Анатолия Овчинникова. Напомним, 8 января огонь охватил все здание в 4600 кв метров ТК «Центральный» в Искитиме. Под завалами найдено тело торговавшего шапками Овчинникова. Заведено уголовное дело. Заведующая искитимским городским кладбищем Татьяна Дмитриенко рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что заявки на захоронение к ним под фамилией Овчинникова не поступало.

— У нас такого захоронения так и не было. Ни на городском, ни на Шипуновском кладбище, — отметила Андреевна 21 февраля.

Сложности возникли и с определением личности погибшего. Специалисты Искитимского отделения Новосибирского клинического областного бюро судебно-медицинской экспертизы сообщали, что тело очень сложно опознать. Делаются анализы ДНК.

Напомним, что почти два месяца делает экспертизу следственный комитет для определения причины пожара на рынке «Центральный» Искитима.

Также напомним, что собственники обещали построить новое здание. Сгоревшее начали разбирать. Сейчас здание продолжают разбирать.