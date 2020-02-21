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Перерезал горло, завернул в пакет и выкинул в теплотрассу собутыльника мужчина в Новосибирске

16:15 21.02.2020 Фото: СУ СКР по Новосибирской области
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Судом рассмотрено ходатайство следователя и обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Перерезал горло, завернул в пакет и выкинул в теплотрассу собутыльника мужчина в Новосибирске
Труп нашли в теплотрассе

Следственным отделом по Дзержинскому району г. Новосибирска следственного управления СКР по Новосибирской области 13 февраля 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения тела 40-летннего мужчины в канализационном коллекторе Дзержинского района г. Новосибирска.

По данным следствия, в феврале 2020 года двое мужчин 40 и 44-х лет распивали спиртные напитки на кухне коммунальной квартиры по ул. 25 лет Октября в Дзержинском районе г. Новосибирске. В ходе распития алкоголя между мужчинами произошел внезапный конфликт, в ходе которого 44-летний мужчина схватил со стола нож и нанес множественные удары в область головы 40-летнему потерпевшему, после чего перерезал ему горло. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления.

В последующем злоумышленник, с целью сокрытия трупа своего соседа по коммунальной квартире, дождался наступления глубокой ночи, завернул потерпевшего в полиэтиленовые мешки, вынес из квартиры и сбросил в один из канализационных коллекторов на территории Дзержинского района.

Следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области проведена объемная работа по установлению лица причастного к совершению преступления и 18 февраля 2020 года подозреваемый задержан.

Судом рассмотрено ходатайство следователя и обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Источник: СУ СКР по Новосибирской области

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