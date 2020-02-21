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Внезапно умершая 7-классница росла в благополучной и любящей семье в Бердске

16:28 21.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Родные погибшей 13-летней Тони выражают благодарность педагогам и родителям учеников, оказавшим помощь с похоронами. Весь двор был усыпан цветами, когда провожали школьницу в последний путь.

Внезапно умершая 7 классница росла в благополучной и любящей семье в Бердске
Одноклассники и учителя скорбят о безвременно ушедшей Тоне

Несколько сот человек провожали в последний путь Тоню, 7-классницу из бердского лицея №6. Ее похоронили 20 февраля. Она скончалась в реанимации ЦГБ Бердска утром 18 февраля от остановки сердца. Директор лицея №6 Зоя Родина, учителя и ученики были в шоке от внезапной гибели хорошей, благополучной девочки из приличной семьи.

Убитые горем родители, бабушки и дедушки Тони не понимают, как такое могло произойти с их девочкой, росшей в благополучной семье в любви и заботе.
— Она была единственным ребенком в семье. Никогда не было никаких нареканий из школы ни по поводу успеваемости, ни по поводу поведения. Сначала она училась в Экономическом лицее — до четвертого класса. А потом поступила в кадетский класс МЧС лицея №6. Она была очень общительным ребенком, занималась таэквондо, подавала большие спортивные надежды, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бабушка Тони Зинаида Ивановна сегодня, 21 февраля.

В понедельник, 17 февраля, Тоня, как обычно, утром пошла в школу — училась с первой смены. Родители были на работе, но позвонили дочери. Она сказала, что уроки закончились и скоро придет домой. А чуть позже из квартиры одного из домов в военном городке Бердска поступил звонок в скорую помощь — девочка без сознания. Врачи немедленно положили Тоню в реанимацию, запустили ее сердце. Об этом сообщили родителям, разрешили приехать завтра. А утром 18 февраля в 7 часов утра позвонили из больницы и сказали, что она умерла.

Хоронили Тоню из дома бабушки, где она проводила много времени, где ее очень любили. Весь двор был усыпан цветами. Большая 3-комнатная квартира не смогла вместить всех, кто пришел проститься с Тоней. Родные погибшей очень благодарны директору лицея №6 Зое Родиной и педагогам, которые помогли организовать поминальный обед. Учителя, ученики и их родители разделяют горечь утраты с родными безвременно ушедшей 7-классницы.

«Курьер. Среда. Бердск» тоже выражает соболезнования родным и близким Тони.

Следственный комитет и прокуратура Бердска начали проверку в день смерти школьницы. Прокурор города Роман Сивак сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что проверка продлится до середины марта:
— Проверим учебные учреждения, где обучалась умершая и находившиеся с ней подростки, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел внутренних дел. Уделим внимание вопросам, почему произошла трагедия.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», девочка, предположительно отравилась неизвестным веществом. Судмедэкспертиза даст заключение примерно через месяц.

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Выражаем соболезнования родным и близким Тони

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