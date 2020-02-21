21.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

«Бабки-то где?» Путин резко высказался о руководстве Украины

15:50 21.02.2020 Фото: rus.azattyk.org
0

По мнению российского лидера, «те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы»

Бабки то где? Путин резко высказался о руководстве Украины
Владимир Путин раскритиковал руководство Украины

Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Любое объединение [усилий] России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире, — сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». — Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать». При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.

По мнению российского лидера, «те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы».

«А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача, — заявил Путин. — Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках».

Президент отметил, что владельцам этих заграничных счетов нужно было «показать, что они [эти люди] служат тем, у кого эти деньги лежат». «Вот отсюда и единственное то, чем они торгуют, это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача», — добавил глава государства.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поддерживаете мнение Путина?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны
16:47 21-02-2020
На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны
БердскИнициаторов митингов против колонии ГУФСИН на экс-базе спецназа ГРУ проверяет полиция Бердска
16:46 21-02-2020
Инициаторов митингов против колонии ГУФСИН на экс-базе спецназа ГРУ проверяет полиция Бердска
К концу марта хотят победить эпидемию смертельного коронавируса в Китае
16:45 21-02-2020
К концу марта хотят победить эпидемию смертельного коронавируса в Китае
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке
16:43 21-02-2020
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке
Владимир Путин подарил девочке-инвалиду из многодетной семьи йоркширского терьера
16:35 21-02-2020
Владимир Путин подарил девочке-инвалиду из многодетной семьи йоркширского терьера
БердскНа Масленицу 1 марта на площадь возле мэрии зовут жителей Бердска 1
16:30 21-02-2020
На Масленицу 1 марта на площадь возле мэрии зовут жителей Бердска
БердскВнезапно умершая 7-классница росла в благополучной и любящей семье в Бердске
16:28 21-02-2020
Внезапно умершая 7-классница росла в благополучной и любящей семье в Бердске
Как понравится любому мужчине: 5 способов показать свою женственность и сексуальность
16:28 21-02-2020
Как понравится любому мужчине: 5 способов показать свою женственность и сексуальность
Электронный родовой сертификат будут получать беременные в 2020 году
16:26 21-02-2020
Электронный родовой сертификат будут получать беременные в 2020 году
8-ми месячную девочку весом в 3 кг спасли врачи в Петербурге
16:22 21-02-2020
8-ми месячную девочку весом в 3 кг спасли врачи в Петербурге