Обогнал Новосибирск в рейтинге благоустройства городов Бердск

Рейтинг благоустройства опубликовали в регионе

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области составило рейтинг муниципальных районов и городских округов региона — участников федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2019 год. Лидером рейтинга стал Маслянинский район, набравший 83 балла.

В ТОП-10 рейтинга также вошли Краснозёрский, Купинский, Северный, Чистоозерный, Кочковский, Мошковский районы, город Искитим, Венгеровский и Убинский районы.

Напомним, что в 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории 57 муниципальных образований Новосибирской области было благоустроено 189 объектов – в городах и сёлах появились новые парки отдыха, скверы, обновлялись площади, благоустраивались дворы. Например, в Тогучине была благоустроена пляжная зона озера и привокзальная площадь, в селе Северное появился новый парк отдыха, а в Новосибирске обновился Монумент Славы.

«Реализацию программ благоустройства в 2017 году мы начинали с небольших проектов, сейчас их количество, масштаб и сложность заметно выросло. И как показывает наш мониторинг, сельские районы достаточно профессионально подходят к делу. Мы это видим по качеству работ, по финансовой дисциплине и другим параметрам. В этом году также запланировано большое количество объектов, поэтому министерство продолжит контролировать работы по проектам на каждой итерации», – подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.

Как пояснили в министерстве, эффективность реализации мероприятий федерального проекта муниципальными образованиями оценивалось исходя из 9 критериев, по которым можно было набрать максимум 10 баллов: проведение аукционных процедур, сроки выполнения работ, качество выполнения работ, финансовая дисциплина (своевременность предоставления заявок на финансирование, освоение субсидии), информирование жителей о проводимых работах (актуальная муниципальная программа, актуальные правила благоустройства, актуальный состав общественной комиссии, фотографии благоустроенных объектов до/после, размещенные на сайте муниципального образования), размещение информации в ГИС ЖКХ (процент выполненных обязательств), формирование земельных участков, участие муниципальной общественной комиссии в приемке работ на объектах благоустройства, удельная стоимость объектов благоустройства на территории муниципального образования Новосибирской области

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте министерства