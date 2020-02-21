21.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Обогнал Новосибирск в рейтинге благоустройства городов Бердск

16:16 21.02.2020 Фото: МинЖКХ НСО
0

МинЖКХ Новосибирской области составило рейтинг муниципальных районов и городских округов региона — участников федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Обогнал Новосибирск в рейтинге благоустройства городов Бердск
Рейтинг благоустройства опубликовали в регионе

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области составило рейтинг муниципальных районов и городских округов региона — участников федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2019 год. Лидером рейтинга стал Маслянинский район, набравший 83 балла.
В ТОП-10 рейтинга также вошли Краснозёрский, Купинский, Северный, Чистоозерный, Кочковский, Мошковский районы, город Искитим, Венгеровский и Убинский районы.

Напомним, что в 2019 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории 57 муниципальных образований Новосибирской области было благоустроено 189 объектов – в городах и сёлах появились новые парки отдыха, скверы, обновлялись площади, благоустраивались дворы. Например, в Тогучине была благоустроена пляжная зона озера и привокзальная площадь, в селе Северное появился новый парк отдыха, а в Новосибирске обновился Монумент Славы.

«Реализацию программ благоустройства в 2017 году мы начинали с небольших проектов, сейчас их количество, масштаб и сложность заметно выросло. И как показывает наш мониторинг, сельские районы достаточно профессионально подходят к делу. Мы это видим по качеству работ, по финансовой дисциплине и другим параметрам. В этом году также запланировано большое количество объектов, поэтому министерство продолжит контролировать работы по проектам на каждой итерации», – подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов.

Как пояснили в министерстве, эффективность реализации мероприятий федерального проекта муниципальными образованиями оценивалось исходя из 9 критериев, по которым можно было набрать максимум 10 баллов: проведение аукционных процедур, сроки выполнения работ, качество выполнения работ, финансовая дисциплина (своевременность предоставления заявок на финансирование, освоение субсидии), информирование жителей о проводимых работах (актуальная муниципальная программа, актуальные правила благоустройства, актуальный состав общественной комиссии, фотографии благоустроенных объектов до/после, размещенные на сайте муниципального образования), размещение информации в ГИС ЖКХ (процент выполненных обязательств), формирование земельных участков, участие муниципальной общественной комиссии в приемке работ на объектах благоустройства, удельная стоимость объектов благоустройства на территории муниципального образования Новосибирской области

Подробнее с результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте министерства

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как оцениваете качество жизни в Бердске?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны
16:47 21-02-2020
На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны
БердскИнициаторов митингов против колонии ГУФСИН на экс-базе спецназа ГРУ проверяет полиция Бердска
16:46 21-02-2020
Инициаторов митингов против колонии ГУФСИН на экс-базе спецназа ГРУ проверяет полиция Бердска
К концу марта хотят победить эпидемию смертельного коронавируса в Китае
16:45 21-02-2020
К концу марта хотят победить эпидемию смертельного коронавируса в Китае
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке
16:43 21-02-2020
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке
Владимир Путин подарил девочке-инвалиду из многодетной семьи йоркширского терьера
16:35 21-02-2020
Владимир Путин подарил девочке-инвалиду из многодетной семьи йоркширского терьера
БердскНа Масленицу 1 марта на площадь возле мэрии зовут жителей Бердска 1
16:30 21-02-2020
На Масленицу 1 марта на площадь возле мэрии зовут жителей Бердска
БердскВнезапно умершая 7-классница росла в благополучной и любящей семье в Бердске
16:28 21-02-2020
Внезапно умершая 7-классница росла в благополучной и любящей семье в Бердске
Как понравится любому мужчине: 5 способов показать свою женственность и сексуальность
16:28 21-02-2020
Как понравится любому мужчине: 5 способов показать свою женственность и сексуальность
Электронный родовой сертификат будут получать беременные в 2020 году
16:26 21-02-2020
Электронный родовой сертификат будут получать беременные в 2020 году
8-ми месячную девочку весом в 3 кг спасли врачи в Петербурге
16:22 21-02-2020
8-ми месячную девочку весом в 3 кг спасли врачи в Петербурге