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За 340 тысяч рублей продали личный автограф Владимира Путина на аукционе

17:30 21.02.2020 Фото: РЕН ТВ
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Также была продана бейсболка группы «Ленинград» с автографом лидера коллектива Сергея Шнурова — за 4,2 тысячи рублей.

За 340 тысяч рублей продали личный автограф Владимира Путина на аукционе
Автограф президента стал самым дорогим лотом

Личный автограф российского президента Владимира Путина, адресованный американисту Валентину Зорину, продали за 340 тысяч рублей на аукционе в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе аукционного дома «12-й стул». В автографе глава государства благодарил Зорина за подарок — книгу «Неизвестное об известном».

На аукционе с молотка также ушли автограф Джорджа Мартина — автора романа «Игра престолов», который был оставлен на русском издании книги во время единственного визита писателя в нашу страну. За него покупатель отдал 15 тысяч рублей.

Также была продана бейсболка группы «Ленинград» с автографом лидера коллектива Сергея Шнурова — за 4,2 тысячи рублей.

Автографы Астрид Линдгрен, космонавтов Валентины Терешковой и Юрия Гагарина также нашли своих покупателей.

Источник: РЕН ТВ

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