За 340 тысяч рублей продали личный автограф Владимира Путина на аукционе

Также была продана бейсболка группы «Ленинград» с автографом лидера коллектива Сергея Шнурова — за 4,2 тысячи рублей.

Автограф президента стал самым дорогим лотом

Личный автограф российского президента Владимира Путина, адресованный американисту Валентину Зорину, продали за 340 тысяч рублей на аукционе в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе аукционного дома «12-й стул». В автографе глава государства благодарил Зорина за подарок — книгу «Неизвестное об известном».

На аукционе с молотка также ушли автограф Джорджа Мартина — автора романа «Игра престолов», который был оставлен на русском издании книги во время единственного визита писателя в нашу страну. За него покупатель отдал 15 тысяч рублей.

Также была продана бейсболка группы «Ленинград» с автографом лидера коллектива Сергея Шнурова — за 4,2 тысячи рублей.

Автографы Астрид Линдгрен, космонавтов Валентины Терешковой и Юрия Гагарина также нашли своих покупателей.

Источник: РЕН ТВ