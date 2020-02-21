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Компенсацию до $300 млн предложил выплатить Лукашенко Путин

17:45 21.02.2020 Фото: 24smi.org
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Президентом России Владимиром Путиным.

Компенсацию до $300 млн предложил выплатить Лукашенко Путин
ЛУкашенко и Путин могут договориться о поставках нефти в Белоруссию

«Извиняюсь за опоздание. Президент России позвонил (вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам). Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся просчитать его. Но это, наверное, не имеет значения. Потому что товар российский. Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым. Потому что монополист. Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу», — сказал Президент в начале встречи.

«Кстати, Владимир Путин предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года», — рассказал глава государства.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», — заявил Президент Беларуси.

«Такое предложение. Это хоть какой-то путь к развязке споров. По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Хоть какое-то движение вперед. Мы сейчас посчитаем это все. Но счет этот практически не имеет никакого значения. Потому что другого варианта пока нет со стороны России. Просили, чтобы мы торговали нефть по мировой цене. Но компании на это не соглашались. К мировой цене они еще просили добавить $12 премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки — Европы, Украины, белорусский рынок», — отметил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, он на этот счет сказал Президенту России: «Это наше уже преимущество (маржинальные рынки. — Прим. БЕЛТА). А у вас преимущество, что у вас нефть есть».

Александр Лукашенко добавил, что поручил премьер-министру, чтобы все было рассчитано и, наконец, достигнуто соглашение по дальнейшей работе в данной сфере.

Источник: БЕЛТА

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