Разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана «Квартал 95»

Пост студии «Квартал 95», посвященный годовщине Евромайдана, вызвал негодование украинских пользователей Facebook.
Критике подверглись строки «Я помню, кто за страну погиб, шевронов своих не сбросил».
«Это ода «Беркуту»?» — написал Александр Кравченко.
«А где слова про эбонитовые палочки?» — спросил Александр Тищенко, имея в виду шутку «Квартала» о том, что от ударов дубинкой по протестующим на Майдане можно производить электричество.
«Почему вам не стыдно?» — возмутился Алексей Яковенко.
Сторонники евроинтеграции заняли главную площадь Киева — майдан Незалежности (площадь Независимости) — 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Массовые акции протеста продолжались в течение трех месяцев и закончились 18-21 февраля 2014 года столкновениями радикалов с силами правопорядка. Тогда погибли десятки человек, которых на Украине принято называть «Небесной сотней».
Новые украинские власти возложили ответственность за смерть этих людей на тогдашнего президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Однако Янукович не раз заявлял, что не приказывал стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение «Беркут» было распущено.
Источник: РИА Новости