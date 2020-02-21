Выстрелил в глаз из пневматики «незаконно» перелезшей забор дворняжке сосед в частном секторе Бердска. Пуля застряла в глазнице

Собака с пулей в голове находится под наблюдением врачей, но может лишится глаза. Полиция разбирается в конфликте. Жители ул. Водобачной называют пострадавшего Рекса безобидным псом.

Дома конфликтующих сторон примыкают друг к другу заборами. Пес перелез справа налево

Во вторник вечером в Бердске произошел инцидент со стрельбой. Житель частного сектора на ул. Водосточной, что в районе остановки «Искитимской», ранил из пистолета соседскую собаку. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал Александр, в пса которого стреляли.

— 18 февраля примерно в 17.30 моя собака сорвалась с цепи и перепрыгнула через забор к соседу. Он, не долго думая, взял оружие. Чуть не убил собаку — выстрелил ей прямо в глаз, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Александр.

Он сразу вызвал полицейских, написал заявление, которое, говорит, официально зарегистрировали. Сотрудники отдела МВД, приехавшие на место происшествия, опросили участников событий, свидетелей. Собаке удалось выжить, сейчас она находится на лечении.



— В ветеринарной клинике сказали, что ждать нужно не менее недели, потому что пулю не смогли достать. Если ее извлекать сейчас, то только вместе с глазом. Доктор сказал, что после недельного курса лечения удастся спасти глаз, тогда пулю оставляют в голове, и с ней собака будет жить дальше, — поведал владелец пострадавшей собаки.

Как рассказал Александр, его годовалая дворняга совсем не большая, похожа на крупную таксу. Она безобидная, только лает, так как исполняет функции сторожа во дворе. И сосед, по словам хозяина пса, знал, что Рекс не может причинить вреда — все время с ним играют соседские дети. Он не может объяснить агрессию соседа к животным.

Предыдущая собака у него внезапно скончалась ровно год назад от странного отравления. После смерти дворняги Барона, которому было всего полгода, семья Александра взяла в приюте для бездомных животных Рекса. Еще одна приютская псина живет у них уже 12 лет.

— У соседа нет ни одной животины. Но он охотник. Охотится без собак. В моего Рекса он целился, чтобы убить. Чуть-чуть промазал в голову и попал в глаз. Во время стрельбы он бы мог и в людей попасть. У меня трое детей, которые любят с Рексом играть. Сосед сказал, что мой пес его чуть не укусил. Я ему предложил официально зафиксировать укусы, и тогда будем разбираться в суде. Мой пес никогда не укусит, максимум — может погавкать, — уверен Александр.

Полицейские начали проверку по факту стрельбы, рассказал сегодня, 21 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

— Сообщение поступило, проверка проводится по поводу стрельбы из пневматического оружия. У нас есть срок, предоставленный Уголовно-процессуальным кодексом. В любом случае разберемся и оповестим о принятом решении заявителя. Мы обязаны его уведомлять. Все под контролем, — отметил Владимир Васильевич, подчеркнув, результатами проверки может быть либо возбуждение уголовного или административного дела, либо отказ в этом.

Сосед Александра с другой стороны не слышал стрельбы и ничего не знает об инциденте. Но сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в целом на улице все живут дружно, не скандалят.

— Собака-то безобидная — дворняжка рыженькая. Она никогда никого не трогает. Внучка моя к ним иногда в гости ходит, никогда за нее не боялись, — рассказал мужчина, чистивший от снега проезд к дому №49 на ул. Водосточной.

Редакции не удалось связаться с соседом Александра, которого тот обвиняет в расстреле своей собаки. Его не оказалось дома. Но «Курьер. Среда. Бердск» готов выслушать его версию драмы, разыгравшейся вечером 18 февраля. Звоните по тел. 3-00-10.

Примерно в то же время полицейские с помощью сотрудников приюта для бездомных животных «Надежда» отлавливали агрессивного «алабая», бросавшегося на людей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», это происшествие случилось вечером 18 февраля у дома №164 на ул. Островского. Директор приюта Дмитрий Ильченко рассказал, что молодой пес, вероятно, сорвавшийся с цепи, просто ошалел от свободы, проявлял излишнее любопытство, которое показалось прохожим опасным. Применять оружие полицейским не пришлось. Кинологи без проблем отловили собаку и поместили в приют. Теперь ждут, когда объявится хозяин.

На видео слышно лай собак. В частом секторе практически в каждом дворе есть собаки-охранники.

Автор видео Анастасия Солодкова