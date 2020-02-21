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Уход Путина: страхи россиян после окончания президентства Владимира Путина

18:30 21.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин находится только в начале своего нового срока полномочий на высшем государственном посту, «он никуда не уходит».

Уход Путина: страхи россиян после окончания президентства Владимира Путина
Дмитрий Песков: «Все время хочется спросить коллег-политологов: куда же вы все время “уходите” Путина?»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу исследований, связанных с будущей сменой главы государства. Он напомнил журналистам, что нынешний российский лидер Владимир Путин находится только в начале своего нового срока полномочий на высшем государственном посту, передает ТАСС.

Свой комментарий представитель Кремля сделал в ответ на вопрос об исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК), согласно которому «риски/страхи, связанные с вероятным уходом Путина с поста президента, отчетливо выражены в сознании россиян».

«Все время хочется спросить коллег-политологов: куда же вы все время “уходите” Путина? — сказал на это Песков. — Путин в начале своего президентского срока, он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации».

Планов громадье, работы много, проблем много, достижений много, а его [Путина] все время куда-то «уходят», а потом это неистово обсуждают.

Он уточнил, действительно ли журналисты хотят получить его комментарий «о страхах россиян, которые они будут испытывать в 2024 году», когда завершается нынешний срок президентских полномочий Путина. Получив утвердительный ответ, представитель Кремля заключил: «Оставляю без комментариев эвентуальные страхи».

Исследование ЦПК было проведено 29 января 2020 года с помощью четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске. Основной вывод, который социологи сделали на основании полученных результатов, состоит в том, что «риски/страхи, связанные с вероятным уходом Путина с поста президента, отчетливо выражены в сознании россиян». При этом все участники исследования сошлись во мнении о том, что «перемены, к которым приведет это событие, могут носить негативный и всеобъемлющий характер, затронув жизнь каждого гражданина».

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От редакции

Сколько будет Путин президентом?

Поросёнок Пётр, 21 февраля 2020 19:28
Никуда не уходит!!!! Оххх, спасибо Дмитрий Сергеевич, успокоили, я уже пол дня корвалол с валерьянкой пью, как подумаю, что он уйдёт, сразу в жар бросает.
Аноним, 21 февраля 2020 19:39
Страшно что он не уходит

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