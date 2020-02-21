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В $430 млн оценил потери Белоруссии в 2020 году от налогового маневра в России Лукашенко

18:45 21.02.2020
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Это произошло от снижения таможенной пошлины на нефть, заявил президент республики.

В $430 млн оценил потери Белоруссии в 2020 году от налогового маневра в России Лукашенко
Путин и Лукашенко на днях встречались в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил потери республики от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть в результате налогового маневра в $420-430 млн. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко.

«После переговоров с Путиным и его предложения мы посчитаем сейчас. Это же простой счет — наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года при 24 млн тонн это примерно $420-430 млн, которые мы теряем», — сказал Лукашенко.

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