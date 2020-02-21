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Повысить налог за старые автомобили хотят в России

19:00 21.02.2020 Фото: Википедии
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Кардинальный рост ставок транспортного налога на автомобили класса-3 и ниже возможен с 1 января 2021 года. Предложение внес Минпромторг.

Повысить налог за старые автомобили хотят в России
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Минпромторг России предлагает с 2021 года повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса евро-3 и ниже, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

«Мы тогда в ближайшее время (представим — ред.) в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на евро-3 и ниже», — сказал он в четверг на совещании в Энгельсе, посвященном обсуждению перспектив развития троллейбусного сообщения в городах России.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев на этом же совещании обратился к Морозову с предложением запретить коммерческий автотранспорт с низким экологическим классом, передает Прайм.

«Давайте скажем «нет» через два года автомобилям, которые работают на коммерческой основе, (с экологическим классом) евро-0 и евро-1, давайте мы их в историю сдадим, им по 35-37 лет, мы покупаем, покупаем запчасти», — сказал он.

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