Афиша на выходные в Бердске: смотрим на Нагиева из воска и на живого Астахова

О том, чем развлечь себя в субботу и воскресенье, — в материале «Курьер. Среда. Бердск».

23 февраля состоится церемония возложения цветов

Впереди целых три дня выходных, а это значит самое время оторваться по полной!

Если вы без ума от «Руки вверх» отправляйтесь в ЛДС 22 февраля.

Поклонники восковых фигур могут побывав в Искитимском историко-художественном музее увидеть более 40 экспонатов. Для всей многодетной семьи билет стоит 100 рублей.

