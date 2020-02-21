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Афиша на выходные в Бердске: смотрим на Нагиева из воска и на живого Астахова

19:15 21.02.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда .Бердск
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О том, чем развлечь себя в субботу и воскресенье, — в материале «Курьер. Среда. Бердск».

Афиша на выходные в Бердске: смотрим на Нагиева из воска и на живого Астахова
23 февраля состоится церемония возложения цветов

Впереди целых три дня выходных, а это значит самое время оторваться по полной!
Если вы без ума от «Руки вверх» отправляйтесь в ЛДС 22 февраля.
Поклонники восковых фигур могут побывав в Искитимском историко-художественном музее увидеть более 40 экспонатов. Для всей многодетной семьи билет стоит 100 рублей.

23 февраля пройдет церемония возложения цветов, посвященная Дню защитника Отечества в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
24 февраля в ДК «Родина» воочию можно увидеть Сергея Астахова в мистической комедии Луиджи Лунари «Трое на качелях».
Всей семьей можно посмотреть мультфильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Комедия про ветеринарного врача, умеющего общаться с животными. Скучно не будет!
Об интересных событиях в Бердске,Искитиме и Новосибирске вы можете узнать на сайте

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