Афиша на выходные в Бердске: смотрим на Нагиева из воска и на живого Астахова

Впереди целых три дня выходных, а это значит самое время оторваться по полной!
Если вы без ума от «Руки вверх» отправляйтесь в ЛДС 22 февраля.
Поклонники восковых фигур могут побывав в Искитимском историко-художественном музее увидеть более 40 экспонатов. Для всей многодетной семьи билет стоит 100 рублей.
24 февраля в ДК «Родина» воочию можно увидеть Сергея Астахова в мистической комедии Луиджи Лунари «Трое на качелях».
Всей семьей можно посмотреть мультфильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Комедия про ветеринарного врача, умеющего общаться с животными. Скучно не будет!
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