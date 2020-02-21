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Железные дороги протянут по всему Крыму

20:15 21.02.2020 Фото: Википедии
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Власти полуострова заявили о готовности вокзалов к приему поездов из российских регионов. Министр транспорта республики Сергей Карпов отметил, что в регионе рады расширению географии перевозок в Крым.

Железные дороги протянут по всему Крыму
Крым вернулся в Россию в 2014 году

Железнодорожные вокзалы Республики Крым готовы к приему пассажиров поездов из других субъектов РФ, которые проследуют по Крымскому мосту, сообщил в пятницу журналистам министр транспорта региона Сергей Карпов.

«Мы рады расширению географии перевозок в Крым. Железнодорожная инфраструктура для движения тех поездов, которые озвучены перевозчиком, готова. Что касается вокзалов, где будут останавливаться поезда, вокзалы готовы к приему пассажиров и поездов», — сказал Карпов.

Как сообщали в компании «Гранд сервис экспресс», выступающей оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, железнодорожное сообщение откроется из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию. Первый состав поезда в Евпаторию отправится 28 апреля, в Феодосию — 7 мая. Поезда из Москвы в Евпаторию буду курсировать через день со 2 мая. В апреле также откроют маршруты в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Уже запущены сообщения между Симферополем и Москвой, а также Севастополем и Санкт-Петербургом. Сообщалось о планах запустить и поезда из Крыма до Краснодара и Анапы, передает ТАСС.

Крымский мост — самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог.

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