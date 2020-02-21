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Брызнул газовым баллончиком в лицо беременной автоледи на Mercedes водитель Toyota в Красноярске

20:34 21.02.2020 Фото: Википедии
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Не поделившийдорогу красноярец спровоцировал аварийную ситуацию и устроил драку с пассажиром. Сейчас женщина находится в больнице – ее увезла «скорая» с ожогом роговицы глаз и угрозой преждевременных родов.

Брызнул газовым баллончиком в лицо беременной автоледи на Mercedes водитель Toyota в Красноярске
Полиция начала проверку инцидента на дороге

Красноярец не поделил дорогу с беременной женщиной, после чего решил залить ей лицо газовым баллончиком и устроить драку с пассажиром. Женщину с ожогом глаза увезли в больницу, передает ТВК6.

Все произошло во вторник, 18 февраля, однако видео с камер появилось только 21 февраля. На кадрах видно, как на ул. Свердловской две машины, красная Toyota и черный Mercedes, не поделили дорогу.

Водитель Toyota решил проучить женщину за рулем второй иномарки: сначала мужчина создавал аварийные ситуации, а позже вышел из машины и брызнул из баллончика в лицо беременной женщине. Из Mercedes тут же выскочил пассажир, за что тоже получил «перцовкой». Между мужчинами завязалась драка. После этого зачинщик конфликта, расцепившись с пассажиром черного авто, вернулся в свою машину и уехал.

Сейчас женщина находится в больнице – ее увезла «скорая» с ожогом роговицы глаз и угрозой преждевременных родов. Полиция уже начала проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

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