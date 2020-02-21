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Путин: Россию и Украину «растаскивают» ради сохранения награбленного и устранения конкурентов

21:05 21.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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По мнению российского лидера, «те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы».

Путин: Россию и Украину растаскивают ради сохранения награбленного и устранения конкурентов
Путин ответил на 20 вопросов корреспонденту ТАСС

Сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Любое объединение [усилий] России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире, — сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». — Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать». При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.

По мнению российского лидера, «те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, преследовали личные интересы».

«А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача, — заявил Путин. — Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках».

Президент отметил, что владельцам этих заграничных счетов нужно было «показать, что они [эти люди] служат тем, у кого эти деньги лежат». «Вот отсюда и единственное то, чем они торгуют, это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача», — добавил глава государства.

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