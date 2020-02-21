Массовое отравление в школе: 7 учениц с обмороками увезли в больницу на «скорой» в Омске

В школе заявляют, что девочки якобы были голодными. Но всех пострадавших положили в токсикологическое отделение. Предполагают отравление столовской едой или неизвестным веществом.

Во время линейки несколько учениц упали в обморок. их увезли на «скорой»

Сегодня, 21 февраля, в школе №90 во время линейки несколько учениц упали в обморок. В учреждении сообщили о том, что девочки якобы были голодными и ничего серьезного не случилось.

«У нас сегодня была линейка. И ребёнку стало плохо, в обморок упала. Две девочки там или три. Просто голодные были. Ничего страшного. Никакой паники нет», — рассказали там. В дальнейшем учреждение отказалось от каких-либо комментариев.

Очевидцы сообщили, что к школе подъехали три машины скорой помощи. В них разместили несколько детей. Одного ребенка при этом «буквально выносили на руках». Причиной происшествия, по неофициальным данным, могло стать отравление некачественной едой или «чем-то запрещенным», передает Om1.ru.

В пресс-службе областного министерства здравоохранения инцидент подтвердили. Более того, в ведомстве сообщили сразу о семи школьниках, которых отправили в больницу.

Минздрав:

— В районе 13:00 из школы № 90 на телефон скорой помощи поступил звонок о неудовлетворительном состоянии семи учащихся. На место оперативно выехала первая бригада медиков, впоследствии понадобилось еще три машины. Дети доставлены в детскую областную больницу. Все дальнейшие подробности можно уточнить у их законных представителей, так как мы не имеем права на разглашение медицинской тайны.

В региональном Следкоме сообщили, что детей госпитализировали в токсикологическое отделение детской областной больницы, где всем пациентам сделали промывание желудка.

По данным медиков, состояние детей улучшается и к вечеру их уже могут отправить домой в сопровождении взрослых.

Департаментом образования начата проверка в связи с произошедшим. Выясняются обстоятельства случившегося.