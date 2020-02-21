Отменили советскую норму выдачи бесплатного молока «за вредность»

Бесплатный «молочный паёк» для рабочих придумал ещё Ленин. Теперь все трудящиеся могут при желании получать свою молочную норму деньгами.

За смену рабочим полагалось пол-литра молока бесплатно

Очередная порция советских актов упразднена постановлением Правительства, которое вступает в силу 21 февраля. В списке «приговорённых» — 3621 документ, в их числе постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1965 года о бесплатной выдаче молока рабочим, занятым на работах с вредными условиями труда. «Парламентская газета» выяснила, сохранятся ли «молочные пайки» на современных предприятиях.

«Молочное» наследие Советов

Бесплатный «молочный паёк» для рабочих придумал ещё Ленин: он постановил выдавать молоко голодающим трудящимся Путиловского завода в Петрограде. Вскоре продукты стали выдавать и на других промышленных предприятиях для поддержки физических сил работников. Традиция прижилась, и норму о молоке включили в Кодекс законов о труде РСФСР от 1922 года. Кстати, кроме питательного напитка, тогда стали выдавать ещё сахар и жиры.

В 1965 году Совет Министров СССР принял постановление «в целях упорядочения бесплатной выдачи молока рабочим и служащим в связи с вредными условиями труда». Документ поручал Минздраву разработать медицинские показания для этого. Чиновники должны были иметь в виду, что напиток выдаётся бесплатно людям, непосредственно занятым на работах с вредными условиями труда. Госкомитету Совмина СССР по вопросам труда и зарплаты поручили разработать Правила бесплатной выдачи молока и других равноценных продуктов.

Согласно им за рабочую смену вне зависимости от её длительности каждому рабочему полагалось пол-литра молока. В исключительных случаях и по согласованию с медиками можно было заменить его кефиром, простоквашей, ацидофильным молоком или мацони. Правила запрещали выдавать напиток за несколько смен вперёд или вместо него платить деньгами.

«Молоко защищает слизистую желудка, предупреждает гастрит. Это полезный продукт, он вообще имеет целый комплекс полезных свойств, так что ежедневное употребление молока — это одно из правил долголетия», — рассказал «Парламентской газете» доктор медицинских наук, член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

На вредных производствах в советское время давали не только молоко, припомнил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Например, при токсичных работах ещё давали повидло.

Он отметил, что в основе дополнительного рациона рабочих лежал компенсационный принцип: «Когда нельзя убрать вредность, использовались продукты, которые помогали организму преодолевать негативное воздействие производства. Кроме молока, использовали ещё сокращённые рабочие дни, кстати».

С отменой постановления Совмина «молочная традиция» на производствах сохранится, ведь эта норма практически в неизменном виде давно перекочевала в современный Трудовой кодекс и подзаконные акты. Вместо молока рабочим с их согласия сегодня могут выдать кисломолочные продукты, творог или сыр. Сохранён и «повидловый паёк»: людям, которые контактируют на производстве с неорганическими соединениями цветных металлов, дополнительно выдают по два грамма пектина в день в виде желе, мармелада, консервов или соков. Тем, кто работает на производстве антибиотиков, бесплатно выдают кисломолочные продукты с пробиотиками.

Единственное изменение: теперь все трудящиеся могут при желании получать свою молочную норму деньгами.

С отменой постановления Совмина «молочная традиция» на производствах сохранится, ведь эта норма практически в неизменном виде давно перекочевала в современный Трудовой кодекс и подзаконные акты.