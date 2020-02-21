Наказаны за истязания: Ставившего коленями на гречку 8-летнего мальчика отчима суд отправил в колонию на 4,5 года в Омске

Мать ребенка тоже признан виновной в истязании и неисполнении родительских обязанностей. Ее приговорили к 1,5 годам лишения свободы и взяли под стражу в зале суда.

Чтобы убрать вросшую в тело ребенка крупу, пришлось делать операцию

В Омской области женщина и ее сожитель признаны виновными в истязании малолетнего сына. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета сегодня, 21 февраля.

Собранные следственными органами СКР по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему программисту Сергею Казакову и его 27-летней сожительнице Алине Юмашевой. Казаков и Юмашева признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т. е. причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиям, совершенное в отношении несовершеннолетнего), п. «в», «г» ч. 2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а Юмашева – виновной еще и по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что в своей квартире Омске и на даче в пригороде Казаков с апреля по май 2019 года в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности — несвоевременное возвращение домой из школы и с прогулки — не менее шести раз ставил 8-летнего сына сожительницы на длительное время, от получаса до 9 часов, коленями на гречневую крупу, от чего мальчик испытывал физические и нравственные страдания. Мать мальчика была в курсе событий, но не вмешивалась в ситуацию, одобряла действия супруга и не заботилась о сыне.

11 мая, после очередного такого воспитания мальчик, не выдержав издевательств со стороны отчима, прибежал к соседу по даче и рассказал о случившемся, после чего сосед сообщил о преступлении в правоохранительные органы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Мальчик был помещен на стационарное лечение, ему понадобилась хирургическая операция. В ходе следствия была изъята видеозапись, зафиксировавшая издевательства, кроме того, было установлено, что Казаков неоднократно наносил побои ребенку.

В ходе следствия Казакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, матери мальчика – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

-Сегодня приговором суда Казакову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Юмашевой – 1,5 года лишения свободы. Она взята под стражу в зале суда, — рассказали в СКР.