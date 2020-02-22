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Страшное предсказание Ванги на 22.02.2020: Надо пережить день со всеми двойками

13:01 22.02.2020 Фото: Getty Images
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Личный переводчик ясновидящей Стоян Петров сказал, что 22 февраля 2020 года вернется «забытая болезнь», которая поразит всех людей.

Страшное предсказание Ванги на 22.02.2020: Надо пережить день со всеми двойками
Известная болгарская предсказательница Ванга, еще в 90-х годах ХХ века предсказала страшные последствия, связанные с «днем из пяти двоек», сообщает therussiantimes.com.

Специалисты считают, что дата 22 февраля 2020 года (22.02.2020) несет в себе страшные последствия для человечества.

Представители СМИ сообщили, что известная болгарская предсказательница Ванга, еще в 90-х годах ХХ века предсказала страшные последствия, связанные с «днем из пяти двоек».

Нумерологи утверждают, что когда в дате имеется 5 двоек, как, к примеру, 22.02.2020, то это роковое сочетание для всего человечества. Кум известной слепой предсказательницы и журналист Сергей Костанай озвучил прогнозы Ванги на 22 февраля.

«Надо пережить день со всеми двойками. Пепел покроет землю, вода выйдет из берегов…» — рассказал он.

Однако личный переводчик ясновидящей Стоян Петров сказал, что 22 февраля 2020 года вернется «забытая болезнь», которая поразит всех людей. Слепая предсказательница не уточнила источник болезни, но при этом добавила, что распространяться она начнет с Юга, а затем захватит весь мир.

«Когда наступит год зеркала, проблема придет от желтого», — говорила Ванга.

После того, как жители Китая начали умирать от нового коронавируса, эксперты тут же вспомнили слова великой предсказательницы, и посчитали, что речь идет именно об этом заболевании, от которого страдает КНР еще с конца прошлого года.

Также Ванга упоминала о столкновении небесного тела с Землей в день пяти двоек.

«Незадолго до дня пяти двоек черный пепел накроет Землю и закроет Солнце, реки выйдут из берегов, огромные территории исчезнут с лица земли, а живые позавидуют мертвым».

Помимо этого было опубликовано более точное предсказание от слепой ясновидящей:

«Большое тело прилетит на Землю и ударится об воду. Волны смоют много стран, и Солнце погаснет на три года … Добрые выживут, а злые, которые считают себя умными, погибнут. Очень много погибнет. А потом будет очень хорошая жизнь, и наступит бессмертие», — цитирует Вангу Костанай.

Ученые рассказали о том, что за неделю до даты с пяти двойками, а именно 15 февраля 2020 года, неподалеку от нашей планеты пролетал больших размеров астероид 2002 PZ39. Все обошлось, но в 2020 году он еще будет пролетать вблизи Земли – 22 декабря (22.12.2020).

Также болгарская ясновидящая предрекла, что весь високосный 2020 год будет очень сложным для всех людей в мире.

«Технический прогресс станет настолько быстрым, что человечество потеряет над ним контроль. Если люди не одумаются, этот год может стать для них последним», — рассказал переводчик прорицательницы.

Многие трактовали данное предсказание, как начало Третьей мировой войны, которая может начаться по нелепой «случайности».

Источник: therussiantimes.com

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