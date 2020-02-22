На Марсе уфологи нашли военный корабль времен Первой или Второй мировой войны

Изучая снимки, сделанные на поверхности Марса, исследователь обнаружил военный корабль.На снимке можно рассмотреть, что задняя часть корабля затонула в песке. При детальном рассмотрении фото можно увидеть, будто корабль плывет по поверхности Марса.

Скотт Уоринг считает, что подобных военных кораблей на Марсе много

Скотт Уоринг – уфолог из Тайваня, о котором знают во всем мире, снова сделал сенсационное заявление, сообщив о новой находке. Изучая снимки, сделанные на поверхности Марса, исследователь обнаружил военный корабль.

Более подробная информация указана на сайте тайваньского уфолога. Уоринг занимался детальным изучением карт Красной планеты, в результате чего наткнулся на интересный объект. При более тщательном изучении находки уфолог понял, что это военный корабль. По мнению специалиста, он был доставлен туда с Земли.

Тайваньский исследователь считает, что объект очень схож с судном ВМФ Первой или Второй мировой войны. На снимке можно рассмотреть, что задняя часть корабля затонула в песке. При детальном рассмотрении фото можно увидеть, будто корабль плывет по поверхности Марса. Таким образом, данная находка очередной раз подтверждает, что раньше на поверхности Красной планеты был океан.

Скотт Уоринг считает, что подобных военных кораблей на Марсе много, только на данный момент технологии не позволяют их обнаружить.

Источник: therussiantimes.com