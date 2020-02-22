5 советов для удачного замужества: как выбрать достойного мужчину

Соблюдение границ и взаимное уважение. Только мужчина, который уважает свою избранницу, будет бесконечно принимать ее во всем, слушать, обнимать после каждой ошибки и поддерживать любые начинания. Это же касается и любящей женщины.

Гармоничные отношения с собой — ваш приоритет в жизни

Настоящее счастье рядом. Достаточно опустить забитую пустыми мечтаниями голову, чтобы рассмотреть. Как найти мужчину, который привнесет в вашу жизнь любовь и безопасность? Почему важно начать с любви к себе и осознания собственных ценностей? Кого следует выкинуть из своей жизни? И в завершение — условия для укрепления связи между супругами, без которой эти двое не более, чем соседи.

Как найти идеального мужчину

Если вы принимаете решение найти идеального мужчину, все, что вам светит — постоянные его оценки и хроническое разочарование. Жизнь прекрасна разнообразием! Не ищите идеального. Ищите своего, того, кто разделяет ваши ценности. Но прежде всего прощупайте то состояние, когда вам хорошо одной. Когда вашей любви к себе будет достаточно, тогда-то все и «сложится». Вы сможете выбирать, оставаться с человеком или искать новое, определять, как с вами можно поступать, а как — нет. Мужчины неизбежно отреагируют, ведь им нравятся личности, а не половинки человека в поисках недостающей части.

Работа над собой — это важно

Правда в том, что женщина не должна себя «исправлять» ради того, чтобы нравиться мужчинам. Она должна любить себя, ухаживать, беречь и выбирать того, кто принимает ее со всеми достоинствами и недостатками. А если и работать над собой, то прежде всего — психологически.

Поймите, что гармоничные отношения с собой — ваш приоритет в жизни. Не пытайтесь быть для всех хорошими. Вместо этого будьте настоящими. Научитесь говорить «нет». Научитесь говорить «да». Научитесь не говорить, если для общения недостаточно внутренних ресурсов.

Будьте целостными. Не жертвуйте тем, что формирует вас как личность в угоду мужчине (например, карьерой). Вместе с тем, если мужчина важен для вас — ищите компромисс в вопросах, которые не противоречат вашим жизненным принципам.

Искренне поддерживайте своего избранника. Помните: мысль сильнее слова. Лучше смолчите, если не верите в свои слова.

Он — не последний вагон уходящего поезда. Важно, чтобы мужчина видел, что вы знаете себе цену. Покажите, что вам приятно быть с ним, но позаботьтесь о личном пространстве в отношениях.

Интересуйтесь его мнением и событиями жизни, обменивайтесь опытом и впечатлениями.

Не забывайте о «ложке меда». Для мужчин важна похвала. Будьте честны прежде всего с собой и говорите о том, что вам действительно нравится в вашем избраннике.

Опаснейшее заблуждение женщин: «люби меня только потому, что я красивая». Да, это важно. Но прежде всего будьте нужными. Как мужчине, так и людям, которые находятся с вами в единой системе. Тогда у вас будут все шансы на то, что человек захочет строить с вами долгосрочные отношения.

Где встретить достойного мужчину

К сожалению, многие девушки находятся под общественным гипнозом «мужчина должен быть состоятельным». Но в большинстве случаев такие отношения обречены. Спросите себя: «К чему я на самом деле стремлюсь, когда ищу мужчину, с которым буду счастлива?». Ваш ответ — надежность и стабильность? Тогда встречный вопрос: «Разве это синонимы состоятельности?». Все мысли человека, например, находящегося в списке Forbes, заняты делом его жизни. И если вы готовы пожертвовать первым местом и желанием «приручить» мужчину, все прекрасно. Но когда вы понимаете, что вам необходим тот, кто на ваши звонки молниеносно поднимает трубку и старается как можно больше времени проводить рядом, олигарх — не ваш вариант. Помните: возле вас много мужчин, пусть со средним достатком, но таких, которые готовы подарить вам уважение, понимание и безопасность.

Если вы заинтересованы в ком-то, вы всегда можете инициировать знакомство через случайные ситуации:

попросить помочь добраться до какого-либо пункта назначения (парк, арт-галерея, фестиваль), невзначай отметив, что вы договорились о встрече;

подойти в супермаркете, например, в отделе французских сыров или вин и посоветоваться;

познакомиться на популярном ивенте, связанном с инновациями или культурой.

Такие, например, регулярно проводятся в новом жилом районе RYBALSKY. Прекрасно то, что на подобных мероприятиях обычно собираются креативные и успешные люди. Если вы не уверены в том, какие у вас есть «сильные стороны» в общении, расспросите об этом близких.

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Мужчины, которым лучше сказать «нет»

Найти достойного мужчину — целое искусство. Лучше не терять драгоценное время на:

Аферистов. Сейчас, когда многие интересуются, как выйти замуж за иностранца, мошенники пользуются положением и создают анкеты на сайтах знакомств, а затем, войдя в доверие к «жертве» после жалостливой истории, просить деньги на билет или любые другие «экстренные нужды».

Альфонсов. Чаще всего они встречаются в автосалонах, тренажерных залах, массажных или SPA-салонах. Такие мужчины крайне эгоистичны и ненадежны.

Мужчин с зависимостью. Неважно, алкогольной, игровой или наркотической — для них пагубная страсть всегда будет приоритетнее семьи.

Абьюзеров. Мужчины, которые способствуют созданию нездоровых отношений. Речь идет как о физическом насилии (чего не должно быть в принципе), так и психологическом давлении. Если вас убеждают в том, что никому другому вы не нужны, при любом удобном случае указывают на недостатки внешности и необходимость их искоренять, враждебно настроены к вашим близким и пытаются вас изолировать, бегите!

Патологических ревнивцев. Жизнь с таким человеком невыносимая из-за постоянного недоверия.

Токсических холостяков. Они предпочитают сводить любовную связь к гражданскому браку, когда можно пользоваться всеми привилегиями совместной жизни и не быть обязанным своей партнерше юридически. Но здесь каждый случай индивидуален.

7 условий крепкого брака

Здоровые отношения — это когда оба осознанно выбирают быть вместе и позволяют друг другу делать новый выбор в каждый момент жизни. Прежде чем идти под венец с мужчиной, важно определиться с такими аспектами:

Соблюдение границ и взаимное уважение. Только мужчина, который уважает свою избранницу, будет бесконечно принимать ее во всем, слушать, обнимать после каждой ошибки и поддерживать любые начинания. Это же касается и любящей женщины.

Активный диалог. Разговаривайте! О своих желаниях, чувствах, планах и мечтах.

Благодарность. Не воспринимайте как должное то, что делают для вас.

Общие цели и жизненные принципы. Вы можете пылко отстаивать свою точку зрения в том, что касается мелочей, но трудно строить семейную жизнь, когда вы смотрите совершенно в разных направлениях.

Осознанность. Будьте вместе не потому, что кроет чувствами и трясет как в первый раз, а потому, что вы сознательно выбрали друг друга.

Доверие. Без этой детали отношения лишены смысла. В них не будет места искренним разговорам.

Истинная любовь. Оставайтесь вместе не потому, что не можете без него, а потому, что хотите быть с ним.

Старайтесь выяснить основные ценности потенциального партнера как можно раньше, чтобы не тратить время на того, кто не готов впустить вас в свою жизнь сегодня и навсегда. И помните: над любыми отношениями необходимо работать. Вместе.

Источник: hochu.ua