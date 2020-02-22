Бьюти-тренды красоты в 2020 году: прическа, макияж, косметологические процедуры

На данный момент мировое сообщество разделилось на два лагеря. Одни считают, что необходимо стараться подчеркивать в людях их природную красоту, особенно, что касается бровей и ресниц, а другие – что их необходимо исправлять.

Главные тренды 2020 года — естественность

Многие люди хотят быть похожими на своих кумиров, используют различные методы, чтобы приблизиться к своему эталону красоты. Но не стоит забывать, что мы были рождены со своими ценностями и недостатками, и исправлять себя посредством пластики или других способов, это нарушение законов природы. Однако, при этом, каждому хочется выглядеть роскошно и привлекательно, особенно это касается девушек.

Волосы. Для многих женщин, волосы выступают символом грациозности и изящества. Недаром, говорят, что прическа может даже изменить судьбу. Поэтому девушки экспериментируют над своими прическами, цветом и длиной волос. Международные стилисты создали список наиболее популярных видов причесок на 2020 год:

— «Кудри до плеч» особенно подойдут для обладательниц вьющихся локонов с хорошим прикорневым объемом;



— «Короткий боб» — характеризуется короткими волосами, которые замечательно подойдут тем людям, у которых круглая форма лица, поскольку такая прическа визуально сделает форму более вытянутой и подчеркнет скулы;— «Под горшок» — более экстравагантная и современная прическа для тех, кто хочет выделиться и произвести особенный эффект;— «Гарсон» — тип прически с максимально короткими волосами, которую можно описать как прическа «под мальчика»;— «Стрижка Джейн Биркин» — это прическа. Которая появилась впервые в 60-х годах и набирающая популярность сейчас. Ее характеризует рваная длинная челка с ниспадающими локонами по бокам.Основным цветом, который является символом в 2020 году, выступает синий, со всевозможными оттенками. Его можно использовать как и на волосах, так и для макияжа, о котором мы поговорим далее.

Макияж. На данный момент мировое сообщество разделилось на два лагеря. Одни считают, что необходимо стараться подчеркивать в людях их природную красоту, особенно, что касается бровей и ресниц, а другие – что их необходимо исправлять. Если ранее бровям старались придавать определенную форму и цвет, то сейчас от этого отходят. Бытует два мнения, что к бровям не должны прикасаться в принципе, и они должны расти, так как растут, а с другой стороны, что их необходимо стараться максимально обесцвечивать, для того, чтобы основной акцент падал сразу на глаза. В данном вопросе выбор остается только за вами.

Другой важный момент – это использование блесток. Они олицетворяют праздник, поэтому и в нынешнем году будут пользоваться популярностью, даря ощущение праздника в повседневной жизни. Но необходимо выбирать тех производителей, которые используют материалы, не наносящие вреда для окружающей среды.

Косметология. Вообще 2020 год является годом естественности в мировой индустрии красоты. Другими словами, то, как мы выглядим без дополнительных средств – является индивидуальной и абсолютной красотой. Поэтому людям необходимо принять себя такими, какие они есть, и не пытаться изменить свою внешность. Использование соляриев, средства для автозагара – это уходит в небытие. Косметология позволяет подчеркнуть именно естественную красоту, придавая ей лоск и здоровый внешний вид, удаляя лишь явные дефекты и позволяя бороться с проблемами.

Красота без ограничений. В новом году очень большое внимание уделяется привлечению тех категорий людей, которые отличаются от стандартов красоты. Сейчас создаются средства по уходу для всех типов людей, их оттенков кожи, возраста и пола. Так, косметику не разделяют на мужскую и женскую, стараясь предоставлять средства, которые подойдут любому полу. Также особое внимание уделяется экологичности продуктов косметологии. Применение природных ингредиентов в производстве косметики – основная тенденция производителей.

Как бы вы не хотели выглядеть, вы не сможете изменить свое внутренне восприятие самой себя. Фундаментальным является именно понимание своей внутренней красоты и силы, которую можно обратить себе на пользу. Поверьте, какой бы образ вы не одели на себя, какие бы дорогие косметические средства не применяли, без своей собственной индивидуальности и позиции вы так и останетесь красивой оберткой. Будьте самими собой, и мир заиграет вокруг вас новыми красками.