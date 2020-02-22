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Отказался принимать пациента с ВИЧ врач в Пермском крае

11:40 22.02.2020 Фото: Pixabay
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Во время «проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны». Пациент недавно освободился из мест ллишения свободы и стал единственным ВИЧ-инфицированным в поселке Ныроб.

Отказался принимать пациента с ВИЧ врач в Пермском крае
Под Пермью проверили сообщения об отказе врача принять пациента с ВИЧ

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что внутренняя проверка не выявила фактов нарушения этики и разглашения медицинской тайны врачом в посёлке Ныроб в отношении пациента со статусом ВИЧ.

Она написала на своей странице в Instagram, что «для проверки фактов, изложенных в публикации СМИ, о возможном разглашении врачебной тайны в одном из медицинских учреждений Прикамья администрацией больницы была создана комиссия».

Отмечается, что «представители комиссии побеседовали с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию» и, как заявляет Мелехова, во время «проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны».

Она добавила, что в настоящий момент «организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами».

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что в посёлке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз.

«Нам вчера поступила эта информация. Инициировали проверку совместно с администрацией больницы», — цитирует RT представителя ведомства.

Врач-терапевт посёлка Ныроб Татьяна Аксёнова прокомментировала случившееся:

«Он подошёл и сказал: «Мне нужны лекарства». Достал пузырёк, стал показывать, какие препараты принимает. Я говорю: «У нас ВИЧ-инфицированных в Ныробе нет». Я тут давно живу и всех знаю. Оказалось, что он освободился несколько дней назад из мест лишения свободы, но у меня нет полномочий оказывать таким (лицам) помощь. Отвечает за ВИЧ-инфицированных фельдшер в Чердыни. Я ему об этом сказала, написала номер телефона и туда отправила».

Она также опровергла информацию о разглашении врачебной тайны, отметив, что разговор с пациентом проходил в её кабинете.

Как сообщила член Общественной наблюдательной комиссии по правам осуждённых в Прикамье и президент соцсопровождения организации «Выбор» Анна Каргапольцева, 17 февраля, к ним за помощью обратился мужчина с диагнозом ВИЧ, который недавно освободился из колонии-поселения.

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От редакции

Врач поступил правильно?

Я, 22 февраля 2020 13:15
Дикие врачи и наша медицина,пусть врач посмотрит фильм Дудя - ВИЧ в России.

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