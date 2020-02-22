22.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Имитировали ядерный удар по России во время учений военные США

12:00 22.02.2020 Фото: © Lt. William Collette/U.S. Air Force via AP
1 0

В Пентагоне рассказали, что сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором с РФ ведется война.

Имитировали ядерный удар по России во время учений военные США
США провели учения, симулирующие ядерный удар по России

Соединенные Штаты провели военные учения, симулирующие нанесение ответного удара с использованием ядерного оружия после применения Россией в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов представитель Пентагона высокого ранга, передает ТАСС.

По его словам, «сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией, и Россия принимает решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО».

«Потом начинается разговор, который бы был в этом случае, сначала с министром обороны, а потом в конечном счете с президентом, чтобы решить, какой давать ответ», — рассказал представитель министерства обороны США.

Ведущему брифинга был задан вопрос, каким был ответ Соединенных Штатов по легенде учений. «Ответ США был, я думаю, что не буду об этом говорить, но это был ограниченный ответ», — сказал он. Представителя Пентагона попросили уточнить, был ли ответ ядерным. «Ну, да», — признал он. «Они совершают нападение на нас с применением ядерного оружия малой мощности. Так что во время учений мы симулировали ответ с использованием ядерного оружия», — заявил представитель военного ведомства.

В учениях принимал участие министр обороны США Марк Эспер, а также конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри. Оба они получили представление о том, как будет вестись координация действий в случае ядерного кризиса, подчеркнули в Пентагоне.

Учения при Обаме
Ранее интернет-портал Slate.com в связи с размещением США новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 на подводных лодках напоминал о засекреченных командно-штабных играх, проводившихся внутри Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в последние годы администрации бывшего президента США Барака Обамы. Тогда легенда учений также предполагала, что Москва после начала масштабных боевых действий в Европе с использованием обычных вооружений решает применить ядерное оружие малой мощности против базы НАТО на территории Германии, чтобы направить ход войны в свою пользу. Вопрос состоял в том, какой ответ должен в такой ситуации дать Вашингтон.

Первоначально ситуация разыгрывалась на встрече с участием первых заместителей министров и других чиновников этого уровня. Обсуждение началось с того, что участники начали предлагать варианты мест нанесения ответного ядерного удара. Однако ход дискуссии переломил помощник вице-президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Колин Кал. Он смог убедить большинство участников игры, что США не следует отвечать ядерным ударом. Вместо этого Вашингтон должен продолжить дипломатическое и экономическое давление, а также усилить наступление с использованием обычных вооружений, в которых США, по его оценке, обладали преимуществом. В такой ситуации, по его мнению, Москва окажется изолированной и ослабленной с дипломатической точки зрения, ведь это станет первым применением ядерного оружия с 1945 года. Если же Вашингтон ответит тем же, то лишится преимущества и тем самым сделает использование ядерного оружия новой нормой.

Через месяц после этого игры состоялись вновь, однако в этот раз в них принимали участие уже чиновники уровня министров. В ходе обсуждения были выдвинуты те же идеи, однако результат оказался противоположным. Большинство пришло к выводу, что США обязаны ответить ядерным ударом. «Они решили нанести несколько ядерных ударов по бывшей советской республике Белоруссия, хотя по условиям игры она не имела никакого отношения к нападению со стороны России. Потом они завершили учения, не став отыгрывать последние несколько ходов», — пишет издание.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Война реальна?

Гость, 22 февраля 2020 13:49
Надеюсь, войны не будет! Но пиндосам надо довести к сведению, что на агрессию ответ будет не "ограниченный", а массированный! Чтобы понимали, что они могут в итоге потерять! А именно - ВСЁ! А тем, кто мне сейчас затянет песню про %%% ВВП - "Голодающий тигр все же остается тигром. Свинья, каждый день наедающаяся до отвала, не перестанет быть свиньей." (китайская мудрость).

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ пикет против исправительного центра на базе бригады спецназа ГРУ встали возмущенные жители Бердска
15:16 22-02-2020
В пикет против исправительного центра на базе бригады спецназа ГРУ встали возмущенные жители Бердска
Что такое патриотизм, объяснили россияне
15:00 22-02-2020
Что такое патриотизм, объяснили россияне
Поддержала пикетчиков против "черного неба" в Красноярске экоактивиста Грета Тунберг
14:45 22-02-2020
Поддержала пикетчиков против
Поправки в Конституцию: закрепить бизнесменов как передовой класс в основном законе предложил Шувалов
14:30 22-02-2020
Поправки в Конституцию: закрепить бизнесменов как передовой класс в основном законе предложил Шувалов
Мужская еда в мужской день 23 февраля от шеф-повара
14:15 22-02-2020
Мужская еда в мужской день 23 февраля от шеф-повара
БердскВыстрелил в глаз из пневматики «незаконно» перелезшей забор дворняжке сосед в частном секторе Бердска. Пуля застряла в глазнице 16
14:10 22-02-2020
Выстрелил в глаз из пневматики «незаконно» перелезшей забор дворняжке сосед в частном секторе Бердска. Пуля застряла в глазнице
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке 3
14:00 22-02-2020
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке
Уволили рассказавшего об издевательствах в Доме престарелых православного волонтера в Новосибирске
14:00 22-02-2020
Уволили рассказавшего об издевательствах в Доме престарелых православного волонтера в Новосибирске
Снижение пенсий пообещали власти Украины
13:45 22-02-2020
Снижение пенсий пообещали власти Украины
БердскПрославившийся фразой «А губы вам вареньем не намазать?» чиновник уходит из мэрии Бердска
13:30 22-02-2020
Прославившийся фразой «А губы вам вареньем не намазать?» чиновник уходит из мэрии Бердска