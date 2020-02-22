Имитировали ядерный удар по России во время учений военные США

В Пентагоне рассказали, что сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором с РФ ведется война.

США провели учения, симулирующие ядерный удар по России

Соединенные Штаты провели военные учения, симулирующие нанесение ответного удара с использованием ядерного оружия после применения Россией в Европе ядерного оружия малой мощности против стран НАТО. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов представитель Пентагона высокого ранга, передает ТАСС.

По его словам, «сценарий включал в себя вариант развития событий в Европе, при котором ведется война с Россией, и Россия принимает решение ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО».

«Потом начинается разговор, который бы был в этом случае, сначала с министром обороны, а потом в конечном счете с президентом, чтобы решить, какой давать ответ», — рассказал представитель министерства обороны США.

Ведущему брифинга был задан вопрос, каким был ответ Соединенных Штатов по легенде учений. «Ответ США был, я думаю, что не буду об этом говорить, но это был ограниченный ответ», — сказал он. Представителя Пентагона попросили уточнить, был ли ответ ядерным. «Ну, да», — признал он. «Они совершают нападение на нас с применением ядерного оружия малой мощности. Так что во время учений мы симулировали ответ с использованием ядерного оружия», — заявил представитель военного ведомства.

В учениях принимал участие министр обороны США Марк Эспер, а также конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри. Оба они получили представление о том, как будет вестись координация действий в случае ядерного кризиса, подчеркнули в Пентагоне.

Учения при Обаме

Ранее интернет-портал Slate.com в связи с размещением США новых ядерных боеголовок малой мощности W76-2 на подводных лодках напоминал о засекреченных командно-штабных играх, проводившихся внутри Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в последние годы администрации бывшего президента США Барака Обамы. Тогда легенда учений также предполагала, что Москва после начала масштабных боевых действий в Европе с использованием обычных вооружений решает применить ядерное оружие малой мощности против базы НАТО на территории Германии, чтобы направить ход войны в свою пользу. Вопрос состоял в том, какой ответ должен в такой ситуации дать Вашингтон.

Первоначально ситуация разыгрывалась на встрече с участием первых заместителей министров и других чиновников этого уровня. Обсуждение началось с того, что участники начали предлагать варианты мест нанесения ответного ядерного удара. Однако ход дискуссии переломил помощник вице-президента США Джозефа Байдена по национальной безопасности Колин Кал. Он смог убедить большинство участников игры, что США не следует отвечать ядерным ударом. Вместо этого Вашингтон должен продолжить дипломатическое и экономическое давление, а также усилить наступление с использованием обычных вооружений, в которых США, по его оценке, обладали преимуществом. В такой ситуации, по его мнению, Москва окажется изолированной и ослабленной с дипломатической точки зрения, ведь это станет первым применением ядерного оружия с 1945 года. Если же Вашингтон ответит тем же, то лишится преимущества и тем самым сделает использование ядерного оружия новой нормой.

Через месяц после этого игры состоялись вновь, однако в этот раз в них принимали участие уже чиновники уровня министров. В ходе обсуждения были выдвинуты те же идеи, однако результат оказался противоположным. Большинство пришло к выводу, что США обязаны ответить ядерным ударом. «Они решили нанести несколько ядерных ударов по бывшей советской республике Белоруссия, хотя по условиям игры она не имела никакого отношения к нападению со стороны России. Потом они завершили учения, не став отыгрывать последние несколько ходов», — пишет издание.