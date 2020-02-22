За «сталинскую Конституцию» готовятся собирать подписи коммунисты Бердска

КПРФ предлагает вернуться к прежнему пенсионному возрасту, гарантировать право на труд, а не только на минимальную зарплату, доходы от недр делить на всех. Поправки в Конституцию компартия изложила в 15 пунктах.

Коммунисты предлагают доход от продажи недр делить на всех

К возвращению сталинской Конституции призывают коммунисты. Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов, в основном законе страны необходимо, например, не просто закрепить минимальную зарплату, а дать человеку гарантии на труд, повернуться к действительно социальному государству.

Официальная позиция компартии изложена в спецвыпуске газеты «Правда». КПРФ предлагает свои поправки в Конституцию в 15 пунктах. За эти предложения коммунисты Бердска намерены в ближайшие дни начать сбор подписей.

— О сталинской конституции сейчас говорят многие, даже Соловьев, не только коммунисты. Конечно, напрямую сталинскую конституцию сейчас никто принимать не будет. Она потребует колоссальных переворотов в стране. Нужно все-таки что-то сделать для народа. Самое лучшее из советской конституции — это те гарантии, которые давали человеку труда возможность иметь работу и жить по-человечески. Это самое главное. Все это просвечивается в предложениях КПРФ. Минимальную зарплату гарантируют, а ты попробуй устроиться на хорошую работу. Гарантий труда нет. Нам до сталинской конституции, как до Луны, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич.

По его словам, не факт, что в окончательные поправки ельцинской Конституции 1993 года войдут предложения коммунистов, но заявить свою позицию партия считает обязательным и необходимым. Более того, они готовятся заручиться народной поддержкой путем сбора подписей за предложения КПРФ.

— Как только придут бланки, пойдем собирать подписи, пойдем в народ, — пояснил Бессонов,отметив, что не будут ждать, когда озвучат дату референдума за поправки в Конституцию и собственно сами новеллы поправок. — Возможно, встанем в пикеты. Возьмем подписные листы, газеты и — вперед. Люди прочитают и в случае согласия поставят свою подпись.

КПРФ: Конституция справедливости

Что предлагает изменить в нынешней российской Конституции компартия, чтобы появилась «Конституция справедливости», как выразился лидер КПРФ Геннадий Зюганов:

1. Внести положение о государствообразущей роли русского народа в многонациональной семье равноправных народов РФ.

2. Зафиксировать принадлежность природных недр России ее народу, гарантировать всем гражданам долю дохода от добычи полезных ископаемых.

3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст выхода на пенсию 60 лет для мужчин и 55 — для женщин.

4. Сделать обязательной норму индексации пенсий, социальных выплат, стипендий с учетом роста потребительских цен за предшествующий год.

5. Минимальный размер оплаты труда и пенсионных выплат не может быть ниже прожиточного минимума, который должен гарантировать удовлетворение базовых потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, доступе к образованию, ценностям культуры, а также проезд на общественном транспорте.

6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные услуги не могут превышать 10%от совокупного дохода семьи.

7. Расширить полномочия парламента по контролю над работой чиновников.

8. Наделить Госдуму правом решать вопросы доверия или недоверия правительству России.

9. Закрепить выборность членов Совета Федерации, губернаторов, мэров городов населением прямым тайным голосованием без каких-либо фильтров.

10. Гарантировать реальную независимость судебной власти. Закрепить выборность мировых, районных и городских судей.

11. Ввести норму, согласно которой фальсификация итогов голосования считается посягательством на основы конституционного строя, государственным преступлением и строго караться в соответствии с нормами уголовного права.

12. Определить, что важнейшими функциями Банка России должно являться обеспечение экономического роста в стране и повышение благосостояния граждан.

13. Закрепить за органами местного самоуправления право на такую долю налоговых доходов, которые дают возможность исполнять им свои полномочия.

14. Обеспечить глубокое и системное реформирование Конституции в интересах народного большинства. В кратчайшие сроки принять закон о конституционном собрании и приступить к его исполнению.

15. Принять новый, отражающий принцип народовластия, закон о референдуме. Предложения по реформе, выработанные конституционным собранием, утвердить на общенародном референдуме.