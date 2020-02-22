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Короновирусный майдан: попали на видео массовые беспорядки «вирусологов в спортивных костюмах» под Полтавой

12:45 22.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Зеленский обещал наказать тех, кто сеял панику и «устроил эту дикость». Автобус с согражданами, эвакуированными из Китая, украинцы встретили криками, а затем забросали камнями и палками.

Короновирусный майдан: попали на видео массовые беспорядки вирусологов в спортивных костюмах под Полтавой
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах. Соответствующее видеообращение он опубликовал в пятницу, 21 февраля, в своем Facebook.

«Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли», — рассказал украинский лидер.

По словам Зеленского, эти люди сознательно сеяли среди жителей области панику, а потом «подстрекали к этой дикости». Также президент Украины добавил, что лица зачинщиков были зафиксированы видеокамерами, все они будут наказаны.

Самолет с эвакуированными из Китая гражданами республики приземлился 20 февраля в киевском аэропорту Борисполь. Людей доставили в санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области. Местные жители, недовольные таким решением, стали устраивать протесты, которые переросли в столкновения с полицией.

Автобус с согражданами встретили криками, а затем забросали камнями и палками. В противостоянии с силовиками пострадали больше 10 человек. Полиция задержала 24 агрессивных протестующих. Из-за столкновений под Полтавой на Украине возбудили пять дел по факту массовых беспорядков, передают «Известия».

Карантинные меры связаны со вспышкой коронавируса COVID-19, которая началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. По данным на 21 февраля, инфицированы более 76 тыс. человек, погибли 2247.

Видео КП

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От редакции

Украинцы не верят, что власти их смогут защитить от вируса?

Гость, 22 февраля 2020 13:21
Вот так же они бегали с палками, кольями и тяпками за тракторами, которые им посылал в колхозы Сталин. А потом ещё орут про "голодомор"!
Аноним, 22 февраля 2020 14:38
Они и сейчас с факелами ходят.шумеры великие.

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